El euro hoy -sin impuestos- inicia abril cotizando a $1.562,26 para la compra y a $1.658,05 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 1 de abril
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 31 de marzo
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este lunes 30 de marzo
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.675,75 para la compra y a $1.741,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.155,48.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 1 de abril
El dólar oficial minorista cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.409,48 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.382.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 1 de abril
El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 1 de abril
El dólar CCL cerró a $1.471,13 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 1 de abril
El dólar MEP cerró a $1.423,89 y la brecha con el dólar oficial es de 3.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.837, según Binance.
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