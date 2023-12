Cómo dar de baja Disney+ y cancelar la suscripción, paso a paso

Cancelar tu suscripción de una plataforma de streaming es más sencillo de lo que creés. Paso a paso para dar de baja tu cuenta de Disney Plus.

Desde la pandemia, las suscripciones a las plataformas de streaming , como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus , aumentaron considerablemente. La posibilidad de disfrutar de películas y series en todo momento desde la comodidad de tu casa resulta atractiva, pero tras el aumento del dólar tarjeta anunciado el martes por el Gobierno , algunos usuarios eligen prescindir de este servicio y darse de baja .

Cancelar tu suscripción a Disney+

Cancelar tu suscripción y eliminar tu cuenta de Disney+ no es lo mismo. Eliminar tu cuenta de Disney+ no implica no seguir abonando el servicio, pero si deseás hacerlo, primero tenés cancelar tu suscripción, ya sea mensual o anual, para evitar seguir pagando.