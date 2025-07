Reservas: el atesoramiento ya suma u$s4.716 millones en cinco meses

Según los datos del Balance Cambiario del BCRA, la cuenta financiera cambiaria resultó deficitaria por u$s2.054 millones debido, principalmente, a los déficits del Sector Privado No Financiero (empresas y familias) por u$s1.433 millones, y en menor medida por el del Sector Financiero por u$s584 millones y el de Otros Movimientos Netos por u$s530 millones. Este flujo negativo fue apenas compensado por los ingresos netos del Gobierno y el BCRA por u$s493 millones. Pero al hacer foco en el déficit de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero se observa que este resultado se explica principalmente por los egresos netos por FAE por u$s3.226 millones, que fueron parcialmente compensados por los ingresos netos de préstamos financieros y líneas de créditos por u$s1.247 millones.

Con relación a los egresos por FAE, el informe del BCRA da cuenta que correspondieron casi mitad y mitad, a compras netas de billetes y a egresos netos en concepto de divisas, por u$s1.747 millones y u$s1.479 millones, respectivamente. Ahora bien, de los egresos netos de divisas, u$s324 millones correspondieron a operaciones de canje, es decir, transferencias de depósitos locales al exterior. Vale destacar además, que el resultado de divisas se explicó principalmente por los egresos netos de los individuos y familias por u$s1.526 millones. Mientras que el resultado de billetes se explicó por las compras netas de individuos y familias por u$s1.954 millones, apenas compensados por las ventas netas de las empresas no financieras por u$s207 millones.

Ante semejante salida de dólares, el BCRA señaló que, “parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y no necesariamente constituir FAE externos como destino final de estos fondos”. Lo mismo para el caso de los egresos por divisas, “que podrían transarse luego en el mercado de valores y ser destinados a la cancelación de pasivos con el exterior, como, por ejemplo, para pagos de deuda comercial o financiera externa o utilidades y dividendos”. Y sobre los canjes explicó que “se explican principalmente por la contrapartida de los ingresos por consumos de turistas no residentes con tarjetas y los ingresos desde el exterior a cuentas locales en moneda extranjera de activos externos de libre disponibilidad”.

Con respecto a los movimientos de deuda financiera del sector privado no financiero, incluyendo los préstamos de organismos internacionales y los préstamos financieros locales, resultaron en ingresos netos por u$s1.395 millones, destacándose los ingresos netos del sector Energía por u$s438 millones. “Este total se explicó por ingresos netos de préstamos locales por u$s824 millones y de deudas financieras con el exterior, títulos en moneda extranjera y préstamos con organismos internacionales por u$s571 millones”. Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s109 millones, mientras que registraron egresos netos en inversiones de portafolio por u$s2 millones.

El comportamiento del Sector Financiero

¿Qué pasó con el Sector Financiero?: las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del sistema financiero fueron deficitarias en u$s584 millones por el aumento de la tenencia de los activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s659 millones, más u$s16 millones de egresos netos por préstamos de organismos internacionales, más u$s48 millones de suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera (todo esto parcialmente compensado por ingresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y otros créditos por u$s140 millones). De esta manera, los bancos cerraron mayo con un stock de PGC de u$s7.389 millones, un 10% más que en abril. “El resultado se explicó por el aumento en la tenencia de divisas por u$s930 millones compensado por la caída en la tenencia de billetes por u$s271 millones”. Sobre la tenencia de billetes en moneda extranjera, el BCRA informó que sumó u$s5.107 millones al cierre del mes, stock que representó el 70% del total de la PGC y que los bancos mantienen para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

En referencia al mercado de futuros, que en mayo estuvo muy activo, el informe del BCRA señala que el conjunto de entidades cerró mayo con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s99 millones, recortando la posición vendida en u$s565 millones. En mayo, las entidades compraron u$s595 millones en mercados institucionalizados y vendieron u$s30 millones directamente a clientes “Forwards”. Mientras que las entidades de capitales extranjeros cerraron mayo con una posición vendida neta de u$s341 millones, disminuyéndola en u$s288 millones, las entidades nacionales pasaron a tener una posición compradora de u$s242 millones, habiendo comprado u$s277 millones en el mes.