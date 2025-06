Disney World busca abrir un nuevo parque temático masivo

parque acuatico.jpg Uno de los principales parques acuáticos de Disney World. Magic holidays.

El plan también prevé el desarrollo de nuevos hoteles, centros comerciales, áreas de entretenimiento e incluso la ampliación de los emblemáticos túneles subterráneos que utiliza el elenco de Disney para moverse discretamente por el parque. Aunque la empresa aún no ha confirmado oficialmente estos planes, el entusiasmo entre los fanáticos crece, y ya circulan teorías sobre qué personajes podrían encabezar la próxima gran aventura de The House of Mouse.