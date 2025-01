De Javier Milei a Jesús: quiénes son las 100 figuras más influyentes para los argentinos

Políticos, actores, periodistas y hasta referentes extranjeros: un informe determinó quiénes son las 100 personas más influyentes para los argentinos y las respuestas, aunque si bien no sorprendieron, dejaron algunas perlas en el camino, en las que vale la pena reparar.

Los diez primeros escaños se completan con Mauricio Macri (8), Juan Domingo Perón (9) y Manuel Belgrano (10). Les siguen Patricia Bullrich (11), el Papa Francisco (12) y Diego Armando Maradona (13). La sorpresa, sin embargo, llega en el puesto 15, donde aparece el asesor presidencial Santiago Caputo, quien, pese a su hermetismo, logra formar parte de la conversación pública diaria.

Santiago Caputo.jpg Santiago Caputo, en el puesto 15 de las personas más influyentes.

Detrás suyo se ubicaron otros dirigentes libertarios: Manuel Adorni (16), Karina Milei (17) y Victoria Villarruel (19). Un dato curioso: entre las dos damas fuertes del Gobierno, quedó nada más y nada menos que Jesucristo (18).

Al respecto, Diego Giacobbe, director de la consultora, comentó algunos de los principales datos destacados de la encuesta.

"Sergio Massa, que el año pasado ostentaba el puesto 31°, ya no figura. Sacó 21% de los votos en las PASO y 37% en las generales, pero la vuelta de página ha sido implacable", comentó.

En paralelo, Rodríguez Larreta y el cordobés Juan Schiaretti corrieron la misma suerte. También el expresidente Alberto Fernández, Eduardo “Wado” De Pedro y Máximo Kirchner, sin lugar en la lista.

Del lado del oficialismo, se quedó afuera la excanciller Diana Mondino, mientras que el exministro de Economía y referente ideológico del Gobierno, Domingo Cavallo, tampoco figura.

"En lo mediático quedan afuera varios, como Marcelo Tinelli, Héctor Magnetto y el mismísimo Clarín, entre otros. En el frente externo también hay víctimas: salen Joe Biden (ex 56°), Barack Obama (ex 43°) y Angela Merkel (ex 91°)", precisó Giacobbe.

Sobre este punto, precisó que "como una máquina de picar carne política, la sociedad argentina tritura con un frenesí acelerado. Todo se convierte en pasado rápidamente". "Los que ayer nomás eran importantes, hoy son prescindibles. Es una máquina que puede amar y olvidar, votar y olvidar, usar y olvidar, incluso odiar y luego también olvidar", afirmó.

En lo que hace a la oposición, además de Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recién aparece en el lugar 21, precedido por el fallecido Néstor Kirchner (20). La lista la cierra el periodista Luis Majul (100).

Quiénes son las personas más influyentes para los argentinos