Dolor y pedido de justicia por Thiago, el nene de 7 años asesinado en un tiroteo en La Matanza

En ese marco, la Justicia dispuso la aprehensión de uno de los efectivos involucrados bajo la figura de “exceso en la legítima defensa”. La causa fue caratulada como “tentativa de robo en lugar poblado y en banda con uso de arma de fuego cuya aptitud no está acreditada, homicidio y lesiones graves”.

La Comunidad Parroquial Educativa Santa Rosa de Lima despidió a Thiago tras la tragedia.

El crimen de Thiago volvió a poner en el centro del debate el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad en zonas urbanas. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y mayores controles sobre los operativos armados en áreas densamente pobladas.

El triste mensaje de despedida del papá de Thiago Correa: "Ahora sos mi angelito"

El padre de Thiago Correa, el niño fallecido tras ser baleado por un policía, expresó su dolor en un sentido mensaje luego de perder a su hijo. "Ahora sos mi angelito", se lamentó en redes sociales.

“Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo, te amo hijo mío”, escribió el hombre en Instagram horas después de dar la triste noticia de que el menor falleció, tras estar internado en el Hospital de Niños de San Justo.

Fabián fue el último en ver a su hijo con vida el pasado miércoles, cuando ocurrió el hecho cerca de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Allí ambos esperaban el colectivo para ir a la casa de la mamá del nene. Ese día, Thiago había ido a la escuela, luego a su club, Defensores Unidos de La Tablada, y finalmente a comer con su padre. A la noche, el plan era volver a la casa de su mamá para al día siguiente volver al colegio.

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero enseguida empezaron otros disparos. Cuando me di cuenta de que estaban a los tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado la bala”, contó el padre en diálogo con los medios.

Y agregó: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

Fabián habló de su hijo como “un amor, muy amiguero, una persona querida” por quienes lo rodeaban. El chico asistía al Colegio Parroquial Santa Rosa y jugaba en Defensores Unidos de La Tablada. El Club suspendió sus actividades este fin de semana por el hecho.