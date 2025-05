Tras escándalo en el juicio: la Suprema Corte bonaerense inició un sumario contra la jueza Julieta Makintach

Otro de los pedidos fue hecho por el ex jefe de custodia de Maradona, Julio César Coria, quien estuvo detenido por presunto falso testimonio durante el juicio, quien presentó la queja bajo la representación legal del abogado Gastón Marano

Por último, la tercera denuncia fue realizada por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.

El apartamiento de la jueza Julieta Makintach

Este martes se confirmó el apartamiento de la jueza Makintach, quien intervino activamente en un 33% de las resoluciones del tribunal. Según la fiscalía, su participación contaminó el desarrollo del juicio, lo que podría obligar a reiniciar el proceso desde el principio.

El próximo jueves, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, actuales responsables del juicio, deberán anunciar si el proceso continúa o si efectivamente queda anulado tras la difusión del material audiovisual.

Primer capitulo documental juicio de Diego Maradona Así es el primer capítulo del controversial documental.

La producción del documental, que aún no se estrenó por completo, generó fuertes reacciones dentro y fuera del ámbito judicial. Su costo, sumado a la participación activa de una jueza en funciones como protagonista y las filmaciones del juicio sin autorización, profundizó las lógicas críticas que culminaron en una suspensión parcial del juicio.

Con la causa judicial tambaleando y el gasto de más de $5.500.000 en juego, el futuro del juicio por la muerte de Diego Maradona se mantiene en vilo, atravesado por un conflicto inédito en la historia reciente de la Justicia argentina.

La polémica por el documental sobre el juicio

Desde el primer momento, el documental generó controversia. El fiscal Patricio Ferrari pidió la recusación de Makintach argumentando que actuó como “actriz y no como jueza”. En sus palabras: “Ofició de actriz y no de jueza” y remató: “La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora”.

El documental incluye además un montaje con el llamado de emergencia del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitando una ambulancia para asistir a Maradona el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre, junto con imágenes de noticieros del día del fallecimiento.

El contenido y estilo de la pieza llevaron a Ferrari a profundizar su acusación: “Lejos de ser una entrevista, esto es un esquema absolutamente guionado, no hablo en sentido abstracto. Cuando digo que ofició de actriz y no de jueza es porque había un guión que está escrito y se lo vamos a contar ahora”.

En su defensa, antes de ser separada del caso, Makintach intentó desligarse del proyecto, negó haber cometido “irregularidad”, “delito” o “mal desempeño”, y se definió como víctima de un “escarnio mediático tremendo”. Tras oficializarse su apartamiento, afirmó: “Espero que el juicio pueda seguir sin mí”.