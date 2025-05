Juicio por Diego Maradona: se conoció el guión de la serie Justicia Divina, protagonizado por la jueza Julieta Makintach

El guión de Justicia Divina

El primer capítulo de la serie es sobre "la Justicia y los lugares" y, según se extrae del guión, habría videos desde el interior de la casa de la magistrada.

"La jueza Julieta Makintach se prepara para comenzar un día que no es cualquier día. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas", abre el texto.

El capítulo empieza con una voz en off: "San isidro. Día 0 del juicio a Diego Armando Maradona. Cayó en este juzgado. Podría haber caído en otro. No lo podemos saber. Las cosas suceden de forma misteriosa, y lo que podría haber sido de una manera, generalmente no sucede. Ocurre la realidad, la verdad como un derecho. Por destino, por azar. No lo podemos saber. Pero cayó acá, en San Isidro. Cuna del jockey, del hipódromo, de colegios privados con uniformes, del rugby como catedral, y del paso de la historia. De Pueyrredón y sus quintas, del bajo y de la Cava. De tribunales. Cayó acá. En San Isidro".

Ya dentro del Tribunal N°3 de San Isidro realizan la siguiente toma: "Por una puerta trasera con acceso exclusivo para los jueces, ingresa caminando la Dra. Makintach, quien recorre las escaleras de Tribunales que la llevan a su despacho. La saludan, es una persona respetada. Llega a su despacho, se acomoda, toma unos expedientes y mira a cámara".

Uno de los puntos más alarmantes que se mencionan en el documental es "Maradona no murió, sino que lo mataron", lo que ya refuerza la hipótesis de que la jueza ya tenía destinado su voto de condena.

En medio de una de las tantas entrevistas que le realizaron a la magistrada para el documental, se extrae: "Makintach nos cuenta un breve racconto de esa primera semana adonde destaca la aparición de los audios, la recusación de la defensoría del Dr Baqué, el cambio físico de Luque, y en especial la importancia que empezaba a tener el juicio para su propia vida".

Entre los mencionados también están los imputados, varios de los abogados y hasta Dalma Maradona, periodistas y demás familiares. Ninguno dio autorización.

"Fotos del cuerpo de Maradona. En el juicio declaran los policías que hicieron el procedimiento del traslado del cuerpo. Es el turno del comisario Lucas Borges. La Dra. Makintach escucha las declaraciones del policía", detalla otra parte que iba a aparecer en la producción.

Se supo también que querían hacer grabaciones en la casa de Tigre donde murió Maradona: "Corte a imágenes de archivo adonde cuentan el momento de la muerte de Maradona. La llamada al 911, los movileros en vivo".

"Archivo de las imágenes del velatorio. Del caos, y la gente, del descontrol de Alberto Fernández saliendo a la reja. Collage potente de esa noche y día", continúa el guion.

"La Dra. Makintach en la entrevista nos dice que 'toda mi vida me preparé para esto. La vida o Dios me puso aquí, para hacer justicia'", detalla.

El guion finaliza con el anuncio de que, próximamente, se desarrollará el capítulo 2 que se trata de "La justicia y los dioses". Todavía no se sabe si ya se había empezado a grabar.

Los nombres de los capítulos de Justicia Divina