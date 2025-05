Juicio por la muerte de Diego Maradona: así es el primer capítulo del documental que protagoniza la jueza Julieta Makintach

La polémica estalló el martes durante la vigésima audiencia cuando se proyectó por primera vez parte del documental. La grabación comienza con una toma en contrapicado de Makintach entrando al edificio de tribunales de San Isidro , en Ituzaingó 340 , vestida con saco y minifalda blanca, y tomando el ascensor. Las imágenes se registraron el domingo 9 de marzo , dos días antes de que comenzara el juicio, en un día no laborable y sin autorización formal ni registro de ingreso de la jueza ni del equipo de filmación.

Primer capitulo documental juicio de Diego Maradona

La polémica por el documental sobre el juicio

Desde el primer momento, el documental generó controversia. El fiscal Patricio Ferrari pidió la recusación de Makintach argumentando que actuó como “actriz y no como jueza”. En sus palabras: “Ofició de actriz y no de jueza” y remató: “La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora”.