El Gobierno adquirió 43 trenes nuevos para 5 líneas del AMBA y llegarán a finales de 2027

Se trata de 150 unidades de pasajeros que componen esas formaciones. El objetivo es modernizar la flota del servicio para los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

El objetivo central es modernizar la flota de servicios del AMBA para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros.

Trenes Argentinos realizó el primer desembolso por la adquisición de 43 trenes nuevos , denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU), en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria . En las últimas horas se efectuó el pago estipulado en el contrato de compra de los coches, que serán utilizados en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

El convenio involucra la compra de 150 unidades de pasajeros que componen esas formaciones. Además, incluye la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.

El objetivo central es modernizar la flota de servicios del AMBA para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros. Estas unidades serán incorporadas en los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Cabe destacar que la inversión asciende a 324 millones de dólares y que desde 2015 no se compraban trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, red por la que circulan 1.3 millones de personas por día. Las primeras formaciones comenzarán a llegar a finales de 2027.

Esta adquisición permitirá modernizar parte de la flota actual de la operación y generará mejoras en las frecuencias -debido al incremento en la velocidad de circulación-; reducción en tiempos de viajes; optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros; e incrementar el confort y la experiencia de viaje.

Asimismo, posibilitará ahorrar recursos, ya que dichas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación al que se utiliza en las locomotoras que actualmente circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El plan de acción definido en el DNU 525/24 para la Emergencia Ferroviaria —diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— incluye no sólo la adquisición de material rodante, sino también obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, junto con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias.

Tras la venta de AySA, el Gobierno avanza con privatizaciones en trenes y energía

Las concesiones ferroviarias de cargas y la venta de activos energéticos concentran los próximos pasos del programa de privatizaciones del Gobierno, después de la adjudicación del 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). En el sector aeronáutico, en cambio, el futuro de Intercargo sigue pendiente tras una licitación que no recibió ofertas.

El esquema se enmarca en la Ley Bases, aprobada en 2024. Los procesos presentan distintos grados de avance: mientras el Ejecutivo proyecta adjudicar las líneas de Belgrano Cargas durante el próximo año, ENARSA avanza con el desprendimiento de participaciones en generadoras eléctricas. La operación más reciente fue la de AySA, adjudicada al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX por u$s340,2 millones, según informó Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno convocó a una licitación para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema contempla un régimen de acceso abierto, compromisos de inversión y la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de infraestructura ferroviaria.