Tras la venta de AySA, el Gobierno avanza con privatizaciones en trenes y energía

Belgrano Cargas prevé adjudicar sus concesiones en 2027 y ENARSA prepara el traspaso de participaciones en centrales termoeléctricas. Intercargo sigue estatal después de una licitación sin ofertas.

El Gobierno continúa con el programa de privatizaciones de empresas estatales previsto en la Ley Bases.

Las concesiones ferroviarias de cargas y la venta de activos energéticos concentran los próximos pasos del programa de privatizaciones del Gobierno , después de la adjudicación del 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) . En el sector aeronáutico, en cambio, el futuro de Intercargo sigue pendiente tras una licitación que no recibió ofertas.

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El esquema se enmarca en la Ley Bases , aprobada en 2024. Los procesos presentan distintos grados de avance: mientras el Ejecutivo proyecta adjudicar las líneas de Belgrano Cargas durante el próximo año, ENARSA avanza con el desprendimiento de participaciones en generadoras eléctricas.

La operación más reciente fue la de AySA , adjudicada al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX por u$s340,2 millones , según informó Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno convocó a una licitación para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza . El esquema contempla un régimen de acceso abierto, compromisos de inversión y la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de infraestructura ferroviaria.

Las estimaciones oficiales prevén obras por unos u$s800 millones . El programa incluye renovación y duplicación de vías, recuperación de ramales fuera de servicio, rehabilitación de puentes y alcantarillas y modernización de los sistemas de señalamiento y telecomunicaciones.

El Gobierno prevé adjudicar las concesiones de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza entre abril y mayo de 2027.

También contempla electrificación en determinados tramos, mejoras en pasos a nivel y desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.

El proceso despertó interés entre empresas del agro, la minería y operadores ferroviarios internacionales. Entre los interesados aparece Grupo México, que manifestó disposición a invertir alrededor de u$s3.000 millones, condicionada al acceso al RIGI y a garantías de estabilidad regulatoria.

Las adjudicaciones finales están previstas para abril o mayo de 2027. Después, los concesionarios deberán comenzar las obras comprometidas, bajo supervisión estatal y con financiamiento complementario de un fideicomiso.

Intercargo quedó sin ofertas y espera una nueva definición

La privatización de Intercargo, que presta asistencia en tierra a las aerolíneas, encontró un obstáculo: la licitación con un precio base de u$s45 millones quedó desierta.

A fines de junio, la apertura de sobres no arrojó propuestas de inversores nacionales ni internacionales. Ante ese resultado, la comisión evaluadora recomendó finalizar el procedimiento sin adjudicación.

El Ejecutivo deberá definir cómo continuar con la operación. Mientras tanto, la compañía permanece en manos del Estado, en un mercado donde la gestión de Javier Milei autorizó a otras empresas a prestar servicios de asistencia en tierra como parte de la desregulación del sector.

El marco establecido por los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que el Ministerio de Economía busque mecanismos para concretar la transformación o venta de la firma.

ENARSA avanza con la venta de participaciones en termoeléctricas

En el sector energético, el Gobierno autorizó una segunda etapa de la privatización de ENARSA y llamó a licitación pública para transferir sus participaciones accionarias en tres centrales termoeléctricas.

La operación comprende el 65,01% del capital de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, porcentajes que corresponden a la totalidad de las acciones de ENARSA en ambas sociedades.

ENARSA avanza con la venta de sus participaciones en tres centrales termoeléctricas. Gentileza Enercon

Para la Central Termoeléctrica Guillermo Brown, la licitación quedó sujeta a la liquidación del fideicomiso correspondiente y a la incorporación formal de ENARSA como accionista. El plazo de extinción de ese instrumento estaba fijado para el 30 de septiembre de 2026.

El resto del capital de esas compañías continúa en poder de generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista que participaron originalmente del fondo FONINVEMEM.

Quiénes integran el consorcio adjudicatario de AySA

La adjudicación del 90% de AySA quedó en manos del holding Rowing-Arcos-Transclor-PHX.

Rowing es una compañía argentina dedicada a ingeniería, construcción y servicios industriales, con actividad en infraestructura energética, ferrocarriles, telecomunicaciones, obras civiles y saneamiento urbano. Pertenece al empresario Walter Román y cuenta con experiencia como prestadora del sector público. Según consignó NA, las empresas de Román aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

Otro integrante del consorcio es Transclor, de Mauricio Filiberti, proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que utiliza AySA para potabilizar el agua. Filiberti también comparte con José Luis Manzano y Daniel Vila el control accionario de Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a la empresa de agua y saneamiento entre sus principales clientes.