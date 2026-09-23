El Gobierno explicó en el Congreso el proceso de privatizaciones y anticipó que volverían a licitar Intercargo por un menor precio + Agregar ámbito en









Diego Chaher, responsable del área, explicó el proceso en el que se encuentran Carboeléctrica Río Turbio, Nucleoeléctrica y Aysa.

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Senado

"Fue este Congreso que, a través de la ley 27.742, acompañó el rumbo propuesto por el Poder Ejecutivo y declaró sujetas a privatizaciones empresas, cuyo proceso hoy estamos llevando adelante": así inició su intervención en el Congreso Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que detalló la etapa que transitan, dos años después de la aprobación de la ley Bases, la venta de una serie de compañías estatales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras ser interventor de Télam y estar vinculado al proceso de privatización de la Casa de la Moneda, Chaher asumió la cartera creada en el 2024, lo que lo convirtió en la autoridad definida para presentarse a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Allí fue apuntado por su rol simultáneo en el directorio de Nucleoeléctrica, una de las firmas sobre las que se avanzaría en su venta, además de un presunto pasado como gerente en el Grupo Vila-Manzano, uno de los señalados como competidores en la licitación por Aysa. El funcionario negó haber tenido vinculación con esa compañía.

En su exposición, que ocurrió en el Senado, Chaher remarcó que "la participación del Estado tiene que tener una justificación concreta y estar sometido a criterios de eficiencia, sostenibilidad y rendición de cuentas" y planteó que "no corresponde confundir la función del Estado con la gestión empresarial". En ese punto, detalló que la secuencia de privatización consta de cuatro etapas: "Conocer, ordenar, transformar y abrir".

Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Senado En su intervención, el funcionario remarcó fallida la licitación de Intercargo, que quedó desierta, en un proceso que busca desprenderse del 100% del paquete accionario. El valor de base era u$s45 millones, pero no recibió ofertas. En ese marco, Chaher apuntó que "sería necio" insistir con ese mismo precio para una privatización de la empresa que ofrece el servicio de rampas aeronáuticas.

Bicameral de Privatizaciones Todos los integrantes de la comisión recibieron en la semana un informe -al que definieron como "imposible de sistematizar" con el tiempo de antelación que fue remitido- sobre el proceso actual de privatizaciones de Carboeléctrica Río Turbio, Nucleoeléctrica, Intercargo, Belgrano Cargas, Aysa y rutas nacionales. Asimismo, en la bicameral se precisó que se recibieron 27 ofertas por las hidroeléctricas del Comahue, que finalizó con una adjudicación por u$s707 millones, y tres ofertas por Citelec, cuya participación estatal fue adjudicada por u$s356 millones.

Durante el encuentro, la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) apuntó contra "el cambio de la fórmula de tasación de las empresas", al plantear que previamente las cotizaciones estaban sujetas al patrimonio y el valor actual se define por el flujo de fondos, lo que en el caso de Nucleoelétrica haría que se licite en "once veces menos de lo que valía hace un año". "No hay pliego y no hay tasación", respondió Chaher, que consideró que se estaba anticipando, y reiteró que no hay "tasaciones hechas previas a su adjudicación". "Si es una actividad regulada, tenés que tener un contrato de concesión para poder estimar proyecciones de flujos futuros, en función de los ingresos esperados, la inversión comprometida y los costos operativos. Si me quedo con la valuación de un activo tangible, estoy quedándome con un insumo no más", continuó el funcionario, que ejemplificó con Aysa, cuyo valor de adjudicación ronda los u$s500 millones pero el compromiso de inversión del primer quinquenio ascendería a u$s2.000 millones.

Temas privatización

Congreso