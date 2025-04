Feriado del 2 de mayo: cómo funcionarán los servicios

Este jueves 1° de mayo es el Día del Trabajador, por lo que habrá un día de descanso. En este contexto, el Gobierno detalló que el viernes 2 de mayo será día no laborable con fines turísticos.

El Gobierno detalló que el viernes 2 de mayo será día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no son obligatorios para todos, los días no laborables son de aplicación obligatoria solo ara la administración pública. En sectores como bancos y seguros, pueden tener reglamentaciones específicas.