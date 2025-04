Conocé todos los detalles sobre este día decretado como no laborable. Qué pasará con las clases en todo el país.

El 2 de mayo, las instituciones públicas no tendrán clases.

Para tranquilidad de numerosos padres y estudiant, el Ministerio de Educación ha confirmado que no se llevará a cabo la actividad educativa en los establecimientos de nivel inicial, primario, secundario, terciario y en las universidades públicas , el viernes 2 de mayo. Esta medida, que sigue al feriado inamovible del 1 de mayo por el Día del Trabajador, introduce una dinámica particular en el ámbito laboral y educativo.

En cuanto a las instituciones educativas privadas , que incluyen jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, terciarias y universidades, cada establecimiento tiene la libertad de decidir si se impartirán clases . Por lo tanto, se recomienda a los padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar si las clases se llevarán a cabo o no.

Por otro lado, la situación varía en el ámbito de las universidades y centros de formación terciaria, ya que la decisión depende de si la institución es pública o privada. En el caso de las universidades públicas, el día será considerado no laborable, mientras que las privadas pueden optar por mantener la actividad académica según sus propios criterios . Es importante aclarar que, dado que no se trata de un feriado nacional, la suspensión o continuación de las clases será determinada por la gestión interna de cada institución

Bancos Santa Fe.jpg Los bancos no atenderán al publico el viernes 2 de mayo. ámbito.

Cuál es la situación de la administración pública

En cuanto a los empleados de la administración pública, la situación es clara: el viernes 2 de mayo será un día no laborable para todo el sector público. Este día, establecido con fines turísticos, no es considerado un feriado nacional, por lo que las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas y no se brindará atención al público. Esto incluye tanto las dependencias estatales como los organismos de nivel provincial y municipal.