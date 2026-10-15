Fondo de Desempleo ANSES: requisitos, quiénes tienen derecho y cómo hacer la solicitud

La entidad ofrece una prestación económica a trabajadores que perdieron su empleo formal. Conocé los requisitos, las exclusiones y el plazo para tramitarla.

ANSES otorga el Fondo de Desempleo a trabajadores que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones. Para acceder, deben acreditar los aportes requeridos y realizar el trámite dentro del plazo establecido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite acceder al Fondo de Desempleo , una prestación destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas contempladas en la normativa vigente.

El beneficio brinda un ingreso temporal mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral y puede incluir cobertura de salud, asignaciones familiares y aportes previsionales durante el período de cobro.

Para acceder al subsidio, es necesario cumplir con determinadas condiciones laborales, acreditar los aportes exigidos y presentar la documentación que demuestre la finalización del vínculo de trabajo.

Además, existe un plazo específico para iniciar la solicitud, por lo que presentar el trámite a tiempo es fundamental para evitar descuentos en los días de prestación .

La prestación está destinada principalmente a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa , cuyo contrato finalizó por vencimiento del plazo o que quedaron sin empleo por otras circunstancias contempladas por el régimen. ANSES analiza cada situación para determinar si cumple las condiciones necesarias para recibir el beneficio.

En el caso de los trabajadores permanentes, uno de los requisitos centrales es acreditar al menos seis meses de aportes al sistema de la seguridad social durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral.

Para trabajadores eventuales o de temporada, las exigencias pueden variar de acuerdo con la modalidad de contratación y el tiempo trabajado.

La prestación se solicita ante ANSES y requiere documentación que permita comprobar tanto la identidad del titular como la causa de la desvinculación. No alcanza con estar desempleado para cobrar el fondo: es necesario pertenecer a uno de los grupos contemplados y cumplir las condiciones establecidas para cada caso.

¿Qué trabajadores quedan excluidos de este subsidio?

El Fondo de Desempleo no está disponible para todas las personas que se encuentran sin trabajo. Entre los grupos que, en general, quedan fuera del régimen se encuentran los trabajadores autónomos y monotributistas, ya que no están comprendidos en el sistema de protección por desempleo previsto para las relaciones laborales dependientes.

También existen regímenes laborales específicos que cuentan con condiciones propias o no están incluidos en esta prestación. La posibilidad de acceder depende de la actividad desarrollada, el tipo de vínculo laboral y las normas que regulan cada situación, por lo que es importante verificar la cobertura correspondiente antes de iniciar el trámite.

Además, quienes renunciaron voluntariamente suelen quedar excluidos del beneficio, debido a que la prestación está orientada a situaciones de pérdida involuntaria del empleo contempladas por la normativa. La causa de finalización del vínculo laboral es uno de los aspectos centrales que evalúa ANSES para determinar si corresponde otorgar el subsidio.

¿Cuántos días tengo de plazo para tramitar la prestación sin perder días de cobro?

Los trabajadores que quieran solicitar el Fondo de Desempleo deben iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral. Ese plazo es importante para evitar que se descuenten días de prestación por una presentación tardía.

Si la solicitud se realiza una vez vencido ese período, ANSES puede descontar de la cantidad total de días de cobro el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo. Por eso, se recomienda reunir la documentación y comenzar la gestión lo antes posible, sin esperar a que se acerque la fecha límite.

El trámite puede iniciarse a través de los canales digitales de ANSES o mediante atención presencial, según las opciones habilitadas. Para realizarlo, el solicitante debe contar con su DNI y los documentos que acrediten la desvinculación laboral, como el telegrama de despido, la carta documento o el contrato vencido. Antes de presentar la solicitud, conviene revisar los requisitos actualizados en el sitio oficial del organismo.