Internaron a Leonardo Cositorto por una necrosis genital: cómo será la operación y qué riesgos presenta la enfermedad

El fundador de Generación Zoe, condenado por estafa y asociación ilícita, fue trasladado a un hospital de Corrientes para someterse a una intervención quirúrgica que podría durar más de cuatro horas. La afección presenta características similares a las de la gangrena de Fournier, una infección poco frecuente que puede provocar graves complicaciones.

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafa, permanece internado en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes , donde será sometido este jueves a una intervención quirúrgica debido a una necrosis en la zona genital . El procedimiento podría extenderse durante más de cuatro horas y requerirá varios días de recuperación bajo supervisión médica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El empresario fue trasladado durante la mañana del miércoles desde la unidad penitenciaria en la que cumple su condena hasta el establecimiento sanitario, donde quedó alojado en el sector de Quirúrgica 1.

El operativo se realizó bajo custodia penitenciaria , debido a que Cositorto continúa privado de su libertad. Las autoridades dispusieron un dispositivo de vigilancia tanto en el interior como en las inmediaciones del hospital.

La intervención tendrá como objetivo tratar los tejidos comprometidos por la necrosis , una condición que provoca la muerte de células y estructuras del organismo y que puede requerir la extracción quirúrgica de las zonas afectadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia, los profesionales médicos evaluarán durante la cirugía el alcance del daño en los tejidos y determinarán qué procedimientos resultan necesarios para tratar la afección.

Cositorto cumple una condena por estafa y asociación ilícita. Poder Judicial de Salta

"El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", detallaron.

Esta práctica, conocida como desbridamiento quirúrgico, consiste en remover los tejidos que perdieron su viabilidad para favorecer el tratamiento de la zona comprometida y, cuando existe una infección, contribuir a controlar su propagación.

La duración de la intervención dependerá de la evaluación médica y de las condiciones que encuentren los profesionales durante el procedimiento. Según la información difundida, la operación podría prolongarse durante más de cuatro horas, aunque ese tiempo no constituye una estimación definitiva.

Las fuentes cercanas al condenado también anticiparon que "tendrá varios días de post operatorio en el hospital", por lo que no se prevé un regreso inmediato a la unidad penitenciaria.

Durante su recuperación continuará bajo vigilancia médica y custodia de las autoridades penitenciarias. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre el origen de la necrosis ni sobre la extensión del tejido afectado.

Qué es la necrosis genital

La necrosis es un proceso caracterizado por la muerte de células y tejidos del organismo. Puede producirse por diferentes causas, entre ellas infecciones graves, lesiones o alteraciones en el suministro de sangre. En el caso de Cositorto, la información médica difundida señala que presenta necrosis en la región genital, aunque no establece un diagnóstico específico sobre su origen.

Según un informe de Cleveland Clinic, esta afección puede presentar características similares a las de la gangrena de Fournier, una infección bacteriana poco frecuente y potencialmente mortal que afecta los genitales y las zonas circundantes. Se trata de una variante de fascitis necrotizante, una enfermedad que destruye rápidamente los tejidos blandos y requiere atención médica urgente.

La infección puede comenzar cuando determinadas bacterias ingresan en la región genital y alcanzan la hipodermis, también conocida como tejido subcutáneo, y la fascia muscular, una estructura que rodea y sostiene los músculos.

A medida que avanza, el proceso infeccioso puede comprometer los vasos sanguíneos que irrigan la zona, entre ellos las ramificaciones de la arteria pudenda, relacionada con el suministro de sangre a los genitales y al perineo.

La destrucción de estos vasos dificulta la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo que favorece la necrosis y puede facilitar la propagación de la infección. En los cuadros más graves, las bacterias pueden extenderse hacia otras regiones del cuerpo, incluidos los muslos, el abdomen y el tórax.

Sin embargo, no se confirmó que Cositorto padezca gangrena de Fournier, por lo que las características de esta enfermedad deben considerarse información médica general y no un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud.

Cuáles son los síntomas y por qué requiere atención urgente

La gangrena de Fournier es una enfermedad poco habitual. De acuerdo con las estimaciones difundidas por Cleveland Clinic, en Estados Unidos afecta a menos de dos de cada 100.000 hombres, mientras que su incidencia es todavía menor entre mujeres y niños.

Uno de sus principales riesgos es la rapidez con la que puede avanzar la infección, especialmente cuando compromete tejidos profundos. Los síntomas iniciales suelen manifestarse en los genitales y en el perineo, la región ubicada entre los órganos genitales y el ano.

Entre las principales señales de alarma se encuentran:

Cambios en la coloración de la piel, que puede adquirir tonalidades rojizas, moradas, marrones, gris azuladas o negras.

Hinchazón e inflamación de los genitales o de las zonas cercanas.

Sensibilidad al tacto y dolor en el área comprometida.

Fiebre, escalofríos y deshidratación, asociados a la respuesta del organismo frente a la infección.

Cansancio intenso, náuseas y vómitos.

Dolor abdominal, que puede variar de moderado a intenso.

Olor fétido o pútrido proveniente de los tejidos afectados.

El informe también señala que las personas con diabetes pueden presentar niveles elevados de glucosa en sangre, incluso cuando utilizan insulina según las indicaciones médicas.

La aparición de dolor intenso, inflamación o cambios de color en la región genital requiere atención médica inmediata, ya que el tratamiento temprano resulta fundamental para limitar el daño. En los casos de fascitis necrotizante, la atención puede incluir antibióticos intravenosos y procedimientos quirúrgicos destinados a eliminar el tejido muerto.

La situación judicial de Cositorto y las condenas por Generación Zoe

La internación se produjo mientras Leonardo Cositorto cumple una condena por su participación en las maniobras investigadas alrededor de Generación Zoe, la organización que encabezó y que fue denunciada por numerosos inversores.

En febrero de 2025, la Justicia de Corrientes lo condenó a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa. Posteriormente, en julio de 2025, recibió otra sentencia en Salta, donde fue condenado a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Actualmente permanece detenido en Corrientes, provincia en la que fue trasladado desde la unidad penitenciaria al Hospital José Ramón Vidal para recibir tratamiento. El fundador de Generación Zoe manifestó en distintas oportunidades su descontento con las condiciones de su detención y con la situación que atraviesa dentro del establecimiento carcelario.

En este contexto, su recuperación médica se desarrollará bajo custodia penitenciaria, mientras los profesionales del hospital evalúan su evolución después de la intervención y determinan cuándo estará en condiciones de recibir el alta.