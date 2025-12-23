La Justicia confirmó la condena a 12 años de prisión para Leandro Cositorto + Seguir en









El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes falló por unanimidad, cerró la etapa de revisión provincial y consolidó la condena sobre el fundador de Generación Zoe, Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino, sus principales colaboradores.

Leonardo Cositorto tendrá que cumplir la pena a 12 años de prisión. Poder Judicial de Corrientes

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó este martes la condena contra Leonardo Cositorto y los otros responsables principales de Generación Zoe, Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino. Por votación unánime, el fallo ratificó las penas por asociación ilícita y estafas reiteradas en Goya y los acusados tendrán que permanecer recluidos y cumplir las respectivas penas de prisión. El fundador de la empresa recibió 12 años mientras que sus colaboradores, ocho.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la resolución, el máximo tribunal provincial dio por probada la existencia de una organización criminal que captaba ahorros de los inversores prometiendo retornos extraordinarios del 7,5% mensual en dólares. Para llevar adelante esta estafa, se utilizaron mecanismos piramidales y "robots" de inversión para convencer a casi cien personas en la región. El perjuicio patrimonial total superó los u$s396.000.

La Justicia rechazó el pedido de nulidad y mantuvo las condenas para los responsables de Generación Zoe De esta manera, la Justicia desestimó los planteos de nulidad que había presentado la defensa y argumentó que “la totalidad de los puntos de impugnación constituyen una mera reedición de controversias ya resueltas con rigor y solidez argumental”. En ese sentido, los integrantes del tribunal apuntaron que “las maniobras delictivas investigadas revistieron una afectación inusitada y de gran escala a la población goyana”, señalando que el fraude fue premeditado.

En esa línea, el texto también remarca que Generación Zoe fue creada para generar una sensación de solvencia a partir de maniobras psicológicas y la exhibición de lujos. Actuaron “convencidas de la legitimidad de una organización diseñada exclusivamente para el despojo”, advirtieron los magistrados en la sentencia. Uno de los agravantes fue que el engaño alcanzó a sectores vulnerables, como adultos mayores y trabajadores recientemente indemnizados.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también decidió mantener las absoluciones de Javier y Nicolás Medina, en línea con el criterio original, a pesar de los reclamos de la fiscalía y la querella. Sobre este punto, explicaron que no hubo pruebas que constataran que los hermanos conocieran el pacto criminal o tuvieran poder de decisión, señalando que “la ausencia de dolo apreciada por el Tribunal de Juicio... obsta a la subsunción típica pretendida por los acusadores”.

Con este fallo, se terminaron las instancias recursivas ordinarias para Cositorto y sus colaboradores, quienes lideraron uno de los fraudes financieros más resonantes de la historia reciente del país.