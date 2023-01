José De Mendiguren defendió que Camioneros fiscalice Precios Justos

"Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no sólo los trabajadores", remarcó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, y añadió que las críticas sacan "de eje el verdadero interés de la gente". "Cuando se firmaron los acuerdos de precios participaron todos los sectores, incluidos los gremios. La base es si se cumplen o no los precios y el abastecimiento que es lo que en verdad importa", sostuvo.