De Mendiguren defendió Precios Justos: "Si se cumple, no preocupa quién controla"

"Podemos discutir si los trabajadores deben participar o no, pero ¿Qué es lo importante para que se bajen los precios, que se cumpla el acuerdo o quién lo controla?", expresó y luego sentenció: " Si el acuerdo se cumple, a mí no me preocupa que me controlen".

De Mendiguren se refirió a la inflación

Por otro lado, el funcionario habló de la situación macroeconómica actual y señaló que en las discusiones paritarias se debe tener en cuenta "la inflación futura", porque ya que consideró que si se negocia a partir de la inflación pasada, " le echaste nafta al incendio", explicó en dialogo con El Destape Radio.

Además, el secretario de Industria destacó la mejora en los números de la macroeconomía, pero advirtió que la "obsesión" del Gobierno "está en temas como la inflación y la recuperación del poder adquisitivo del salario".

"No es que estemos satisfechos, pero se minimiza el hecho de que hayamos podido torcer la tendencia al alza de la inflación", señaló.

"Todos debemos cuidar la estabilidad, la recuperación del poder adquisitivo, y para eso hay que cumplir con los acuerdos que se pactaron", dijo.