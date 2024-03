Juana Viale confirmó su romance con el hijo de su expareja

Es que Yago es hijo de Santiago Lange , ex-medallista olímpico quien también mantuvo una relación con la actriz . Viale y Santiago fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones durante 2016, aunque finalmente el amor no prosperó.

Sin embargo, las redes sociales se inmiscuyeron en el tema rápidamente y no tardaron en revelar que Yago - la nueva pareja de Juana Viale - es el hijo del arquitecto naval y ex-medallista olímpico Santiago Lange, quien mantuvo una breve relación con la conductora. Ambos fueron vistos juntos en reiteradas ocaciones durante 2016, cuando Juana tenía 34 años y Santiago 55.

A pesar del buen vínculo, el amor entre ambos no prosperó y - luego de su separación - ninguno de los dos hizo referencia al tema, salvo la conductora quien en una ocasión declaró que "no le interesaba" que la gente le crea sobre su situación amorosa. En la actualidad, la nieta de Mirtha mostró nuevamente que no le interesa la opinión de la gente y se mostró feliz con su nueva pareja.

El 2024 de Juana Viale

Durante 2020 y 2021, Juana llegó a la pantalla de El Trece para reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, en su icónico programa " almorzando con Mirtha Legrand". Por cuestiones de salud, Viale se hizo cargo de la conducción del programa televisivo que fue todo un éxito.

juana viale 1.webp @juanavialeoficial

Tal fue el buen resultado de su conducción que, desde 2022, la actriz argentina pudo obtener su propio programa: almorzando con Juana. En ella recrea la misma dinámica del famoso ciclo de Legrand, donde distintas figuras y personalidades se congregan para almorzar juntos y debatir sobre diversos temas.

El ciclo seguirá durante 2024 y ya tuvo sus primeros 7 emisiones semanales. Entre los invitados que pasaron por la mesa más famosa de Argentina podemos encontrar a: Carlos Páez Rodríguez, Ana Paula Dutil, Gastón Soffritti, Roberto Moldavsky, Agustina Cherri, Violeta Urtizberea y Grego Rossello, entre otros.