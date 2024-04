Estos billetes de 100 dólares circulan por Argentina y ofrecen 2 millones de pesos por cada uno

No resulta una novedad que el dólar sea codiciado y valioso en nuestro país, pero este ejemplar es muy particular. Enterate por qué.

Existen billetes por los que el mercado de coleccionistas está dispuesto a pagar sumas exageradas. Y hay uno de 100 dólares que puede llegar a valer 2 millones de pesos. Si bien es cierto que en nuestro país el dólar parece no tener techo, todavía no hemos llegado a esos niveles de nominalidad, por lo tanto no son las cuevas o los arbolitos quienes pagan estas cifras, sino los aficionados a la numismática.