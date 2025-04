La historia detrás de la foto de Francisco en el subte: qué dijo el fotógrafo que capturó el momento

En diálogo con C5N , Leguizamón relató la secuencia que lo llevó a capturar ese momento de Bergoglio y que quedó para la historia. Francisco había asistido a la celebración del Corpus Christi del año 2008: "Cuando se baja del escenario, se va de Once a la boca del subte línea A. Entro al subte, lo corro, salto el molinete y hasta tuve varios impedimentos, incluso se me trabó la mochila", relató el entonces estudiante de fotoperiodismo.

"En ese momento traté de venderla y no tuve éxito. Pero en 2013, cuando lo eligen Papa, un amigo me dice: '¿por qué no tratás de venderla, de moverla?' Estaba renegado con la profesión, con todo, y en ese año la vendo a un medio, a una agencia de periodismo y ahí empieza a circular. No tenía para comer ni para pagar el alquiler, pero finalmente la imagen salió proyectada hasta en el Martín Fierro y en medios de afuera", destacó Leguizamón.

El fotoperiodista reflexionó sobre el contenido simbólico de la foto: "Hoy veo a un tipo que está sentado en el subte con un montón de laburantes. En ese momento no lo vi. Yo vivo en Viedma, me siento viedmense por elección, me formé allá… desde acá la veo diferente. Como un tipo que realmente que profesaba lo que decía".

"Hice esa foto a mis 29 años. En ese momento la única forma de trabajar era sacar fotos y ofrecerlas, venderlas en las redacciones. Yo sabía que era el Arzobispo de Buenos Aires y sabía que iba a ser diferente, la corrí. Al final de todo vale la pena seguir con el fotoperiodismo, hoy puedo decir que valió la pena", cerró.

Funeral del papa Francisco: qué líderes y figuras asistirán a la despedida de Jorge Bergoglio

El funeral del papa Francisco se realizará el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana (5 de la madrugada hora argentina) en la plaza San Pedro del Vaticano. Entre las personalidades confirmadas que asistirán, se encuentran el presidente Javier Milei y su homónimo estadounidense Donald Trump.

Según confirmaron a Ámbito, del Gabinete nacional asistirán el Presidente; la secretaria Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; las ministras Sandra Pettovello y Patricia Bullrich; el canciller Gerardo Werthein y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Por su parte, desde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se sumará jefe Jorge Macri quién partirá el viernes rumbo a Roma.