La abuela de Loan Peña aseguró que su nieto "está vivo" y pidió a sus captores que lo devuelvan

Catalina dialogó con C5N a casi un año de la desaparición del menor tras un almuerzo familiar. En ese marco, expresó: "Ahora estoy bien, en un rato no sé, porque de tanto hablar y hablar me hacen llorar. Siento en el alma lo que pasó. ¿Cómo se va a perder esa criatura? No se perdió en mi casa, pero como vino a verme por primera vez pasó este caso”.