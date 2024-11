La Justicia declaró culpables a los acusados por el crimen de Lara Fernández

Las declaraciones de la madre de la joven asesinada

Laura también prestó declaraciones luego del fallo: "No es una sensación de alivio porque a mi hija no la voy a ver más. Yo tengo que ir a un cementerio y llevarle una flor", aunque reconoció: "Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo que correspondía para que estos tres de porquería no le roben y maten a nadie más en la calle y arruinen a otra familia", en diálogo con NA.

Además, aseguró que le prometió a su hija ''que haría todo lo que esté a mi alcance para que haya justicia y hasta acá lo estamos logrando'', y también destacó la actuación de la fiscal Mariana Monti, quien consideró "la existencia de un plan en común" para salir a delinquir.

Posteriormente, se refirió a la posibilidad de una condena de prisión perpetua, algo que fue solicitado por la querella y la fiscalía: "Espero que esa estrellita que iluminó a la fiscal, ilumine a los jueces". Sin embargo, aseveró que ''no quiere ilusionarse''.

En tanto, la defensa pidió que la Justicia sentencie a sus clientes por robo calificado por el empleo de arma en poblado y en banda.

El cuarto detenido era menor al momento del robo

Por su parte, hay un cuarto detenido conocido como "Martincito", que ahora tiene 18 años, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil. "Jamás va a ser juzgado", señaló la madre de la adolescente.

"Él se escapó dos veces del instituto de menores. En la primera quiso matar a una persona para robarle el auto en San Isidro y fue juzgado en un juicio abreviado a cinco años. Después lo capturaron en Lomas de Zamora a 10 cuadras de mi casa", contó la mujer.

"En la segunda vez que se fugó lo agarraron en Lanús donde tuvo un enfrentamiento armado después de robar una moto y quitarle el celular a una señora", continuó Laura con su relato. "Tiene cuatro homicidios en su prontuario. No lo entendemos", resaltó.

Una exnovia de uno de los amigos de Lara testificó: "Lo reconozco a 'Martincito' porque lo conozco hace muchos años. Sé cómo manipula un arma y cuáles son sus movimientos".

El crimen de Lara Fernández

El crimen de Lara Fernández sucedió la mañana del 1 de enero de 2022, a las 6.20 de la mañana en la intersección de las calles Olmos y Homero de la localidad de Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. Tras un llamado al 911, efectivos de la comisaría 9na acudieron al lugar donde se encontraba la persona herida de arma de fuego.

En las entrevistas con los efectivos, varios jóvenes afirmaron que se encontraban previamente junto con su amiga, esperando a que la vayan a buscar, tras haber festejado la llegada del año, y fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que les robaron los teléfonos celulares.

En ese momento, Lara, una de las chicas del grupo, se resistió al robo, por lo que uno de los asaltantes la golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, la tomó por las espalda, le puso el arma en la cabeza y finalmente le disparó.

De acuerdo a los testigos, escucharon la detonación y advirtieron que la víctima había recibido un impacto de bala en el cráneo, mientras que los ladrones escaparon del lugar con los teléfonos de todos y dejaron a la herida tirada ensangrentada en el medio de la calle.

La adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal de Llavallol, donde finalmente ingresó fallecida a raíz de la gravedad de la herida de arma de fuego, informaron fuentes policiales.