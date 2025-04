"Me puse a disposición de la Justicia": el descargo de Lizy Tagliani ante las graves acusaciones de Viviana Canosa







La conductora radial rompió el silencio luego de que Viviana Canosa la acusara de robo y de estar vinculada a una red de trata.

Lizy afirmó que no fue contactada por la Justicia y aseguró que no descansará hasta limpiar su nombre.

Lizy Tagliani volvió a manifestarse públicamente luego de que Viviana Canosa la denunciara por presunto robo e involucramiento en una red de trata. Frente a las graves acusaciones, la conductora aseguró: "Me puse a disposición de la Justicia, pero hasta el momento nadie me llamó".

En el cierre de su programa radial Arriba Bebé, emitido por Pop 101.5, Tagliani expresó su angustia por la situación que atraviesa. “No voy a parar. Me siento mal por momentos, es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia, no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy”, afirmó conmovida.

A pesar del difícil momento, destacó el respaldo que ha recibido de su entorno laboral. "Un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano, también puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que digan de mí. Es muy feo", señaló la conductora, visiblemente afectada.

Lizy Tagliani volvió a defenderse tras las acusaciones Tagliani reiteró su inocencia frente a las denuncias y aseguró que continuará defendiendo su nombre. "Todo de lo que se me acusa no soy responsable y es mentira. No voy a parar hasta que se sepa, por momentos parece que estoy loca. Me puse a disposición de la justicia, pero nadie me llamó ni me mandó carta documento", insistió.

Asimismo, remarcó que jamás estuvo involucrada en los delitos que se le adjudican. “Nunca me robé nada, encontré cosas y las devolví. Jamás se me ocurrió que se me iba a nombrar en un tema de menores”, comentó. Y añadió: “La estoy pasando como el culo pero estoy tranquila. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. No importa si se calma, yo tengo que seguir porque va a quedar en la memoria de la gente”. En su descargo, también apuntó contra el daño que generan las difamaciones públicas, más allá de las consecuencias legales. "Hay una posverdad que se genera en la gente que sigue manchando. No me quedo sin trabajo, pero me quedo sin mi único derecho, lo más importante: mi herencia más preciada, mi integridad. Yo sé que de este plano me voy a ir completamente íntegra", sostuvo. Al abandonar la emisora radial, la conductora amplió su reclamo y anticipó que recurrirá a instancias internacionales si no obtiene respuestas en el país. "Si la justicia argentina no me da una respuesta voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos. No se pueden hacer cosas así porque sí", expresó. Por último, enfatizó cuál es su prioridad frente a la Justicia. "Lo único que quiero demostrar en la Justicia es que yo no estuve nunca con menores", concluyó.

