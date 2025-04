Comodoro Py, entre fusiones, temor a la licuadora y avance de la motosierra busca respaldo en la Corte Suprema

Este martes, la Cámara de Casación Penal Federal tiene previsto recibir al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti . El objetivo de la reunión será alertar sobre problemas concretos con los cuales no hay implementación posible. Desde la semana pasada se trabaja en el borrador de una acordada con siete/ocho peticiones , algunas destinadas al propio máximo Tribunal y otras para que éste funcione como escudo frente al Ejecutivo y al Consejo. ¿La Corte aceptará tomar ese rol? La relación con la Casa Rosada no pasa por su mejor momento y el revés en el Senado generó un quiebre que anticipa próximos capítulos de una guerra silenciosa.

Lo que no dirá la acordada es que el edificio de Comodoro Py 2002 tiene situaciones acuciantes: por caso todo el cableado eléctrico (de tela) está sostenido por la buena providencia y –tal vez exageren, tal vez no-, hoy, no puede enchufarse un caloventor sin riesgo a que se sobrecargue la tensión; o que el tanque de agua (hecho de concreto para el viejo edificio de Vialidad que alguna vez fue) esté fisurado. No como diría Ramiro Marra, sino literalmente fisurado, por lo que hay pérdidas constantes y su reemplazo por nuevos tanques implica una inversión monumental. Solo en esos gastos y la puesta a punto de la fachada está presupuestado alrededor de $800 millones.