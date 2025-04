Caso Kiczka: a la espera del veredicto, la fiscalía aseguró que demostraron "la descarga de videos de abuso sexual infantil"

En el inicio de la audiencia, el fiscal Rau afirmó que demostraron la "descarga" los videos de abuso sexual infantil por parte de los hermanos. "A mí, en lo personal me dañó verlos", explicó el funcionario judicial.

Germán Kiczka.jpg Germán Kiczka fue expulsado de la legislatura de Misiones tras darse a conocer las fuertes acusaciones. TV Pública

En detalle, Rau aseguró que "esas filmaciones son para satisfacer el apetito de quienes los consumen" y denuncio que "hay material de zoofilia en muchos casos". Luego, agregó: "el volumen probatorio era tan lógico que el castillo de naipes se derrumbó".

Sobre el allanamiento de la casa de los Kiczka, donde se hallaron muchos elementos informáticos, tales como un CPU, un pendrive SanDisk, la notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8, Rau detalló: "se encontró material de una adolescente de 16 años manteniendo relaciones sexuales".

"Se determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado participando de actos del partido Activar", explicó

Luego, el fiscal Alejandro Vladimir Glinka recalcó que "van a encarar este alegato con la verdad por más que moleste". Además, también acusó a la defensa del exdiputado y su hermano: "los informes de los peritos de defensa son truchos. Trataron de torcer la realidad con inventos porque nunca hablaron de hechos reales".

Así, Glinka acusó a los jueces de ser unos "burros" a raíz de que "no entieden el derecho" y exigió que el padre de los hermanos, Leonardo Kiczka, y el diputado Pedro Puerta sean investigado más en profundidad. "No podemos aceptar que el diputado Pedro Puerta presente un escrito y no venga a declarar presencialmente", añadió el fiscal de la causa.

