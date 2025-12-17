Lanús: un empleado de una hamburguesería interceptó a un ladrón en fuga y evitó el robo de una bicicleta + Seguir en









El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. El ladrón abandonó el rodado y escapó a pie.

El encargado del local salió a la vereda tras escuchar los gritos y logró frenar al ladrón cuando huía con la bicicleta robada.

Un empleado de una hamburguesería de Lanús evitó el robo de una bicicleta al interceptar al delincuente que huía por la vereda, en un episodio registrado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, que permitió a la víctima recuperar el rodado sin que se registraran personas heridas.

El hecho ocurrió sobre la calle Anatole France, en cercanías de la avenida 9 de Julio, cuando una joven identificada como Bárbara retiraba un pedido en un local de comidas rápidas. Según relataron testigos, un hombre robó su bicicleta y se dio a la fuga. La joven activó la alarma del rodado y comenzó a pedir ayuda.

Cómo se produjo la intervención Al escuchar los gritos, el encargado de la hamburguesería ubicada sobre la misma cuadra salió a la vereda y observó al presunto ladrón desplazándose en la bicicleta. Esperó a que el hombre pasara frente al comercio y lo golpeó, lo que provocó que cayera al suelo y soltara el vehículo.

robo lanus El video se viralizó en redes. X: @eldiariosur Tras la caída, el sospechoso abandonó la bicicleta en la vereda y escapó a pie. La víctima llegó segundos después y recuperó el rodado, que había adquirido tres días antes con ingresos obtenidos en su trabajo como repartidora.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. El video fue publicado por el comercio en redes sociales y generó repercusión entre vecinos del barrio.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron detenciones vinculadas al episodio. La bicicleta fue recuperada y el hecho no derivó en una denuncia formal, según se informó.

