Fuerte pelea entre padres en un partido de futbol infantil en Lanús

La batalla tuvo lugar en la semifinal de la Copa de Oro de FADI. El video.

Las autoridades de la federación solicitarán los videos originales para evaluar posibles suspensiones individuales y convocaron a una reunión para este martes con el objetivo de definir pasos a seguir.

Se levó a cabo una fuerte pelea entre padres en un partido de futbol infantil en el barrio de Lanús durante una semifinal de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI) que reunía a chicos de seis años de los clubes 1° de Mayo y Villa Heredia.

El cruce comenzó luego de terminar el partido cuando los adultos ingresaron al campo del juego. Se viralizaron videos del incidente donde se pudo ver empujones y golpes mientras que los niños eran llevados a los vestuarios para que no estén presentes. El delegado anfitrión, Adrián Vidart, expresó, en declaraciones: “Los nenes lloraban desconsoladamente”.

Algunos testigos rarificaron que el origen del conflicto habría sido “un gesto de provocación” atribuido a uno de los directores técnicos, lo que generó la reacción inmediata de algunos asistentes presentes en la tribuna. No obstante, ambos equipos fueron descalificados del torneo.

Según indicó El Diario del Sur, las autoridades de la federación solicitarán los videos originales para evaluar posibles suspensiones individuales y convocaron a una reunión para este martes con el objetivo de definir pasos a seguir. De todos modos, este tipo de situación, de acuerdo al delegado local Adrián Vidart, “no es la primera vez que pasa”.

Video de la pelea entre padres durante un partido infantil Las fotos y videos de los padres discutiendo y agrediéndose físicamente en el campo del juego pudieron dar visibilidad del nivel de violencia. Mientras tanto, los menores se encontraban en las gradas llorando; en ese momento, algunos adultos decidieron llevarlos a los vestuarios para que no sigan observando.

video pelea lanús El video que registró la fuerte pelea.

