Llega un pago único a ANSES en junio 2025: quiénes podrán acceder y qué tienen que hacer para cobrarlo

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Cómo calcular el aguinaldo

El aguinaldo, o SAC, equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, este cálculo se realiza sobre el monto bruto de la jubilación más alta cobrada entre enero y junio. Por ejemplo, si el mayor haber mensual dentro de ese período fue de $200.000, el aguinaldo será de $100.000.

Es importante destacar que el aguinaldo no incluye el bono de $70.000 otorgado por ANSES, ya que este tiene carácter no remunerativo. Es decir, no forma parte del haber y por lo tanto no se contempla en el cálculo del SAC. Solo se considera el monto habitual de la jubilación o pensión, sin incluir extras ni sumas por fuera del haber regular.

jubilados tramites anses 2022.jpg Jubilados ANSES: fechas de cobro de noviembre.

Aumento en las prestaciones de ANSES en junio 2025

Por otro lado, en junio las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones que paga ANSES recibirán un aumento del 2,8%, en sintonía con la nueva fórmula de movilidad que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta actualización tiene por objetivo mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Esta nueva fórmula determina que las prestaciones previsionales se ajusten mensualmente tomando como referencia la variación inflacionaria registrada del bimestre anterior. Por lo tanto, el incremento de junio corresponde a la inflación medida en abril 2025, que fue del 2,8%.