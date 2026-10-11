Nuevos topes del SUAF de ANSES: hasta qué salario se cobra la Asignación Familiar en octubre

El organismo no evalúa únicamente cuánto dinero llega al hogar: también controla los ingresos de cada integrante.

La Resolución 283/2026 fijó un máximo individual de $3.209.863 y un tope familiar de $6.419.726 para acceder a las asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los límites de ingresos y los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para octubre 2026. Los valores fueron oficializados mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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Para la asignación familiar por hijo, los montos generales van desde casi $80.000 en el primer rango a más de $16.000 en el cuarto . En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos y la prestación tiene reglas particulares respecto de los topes salariales.

Desde octubre, el ingreso máximo del grupo familiar para acceder al SUAF es de $6.419.726 por mes . A su vez, ningún integrante puede superar los $3.209.863 de ingreso individual.

Si uno de los progenitores excede ese monto, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares, incluso si la suma de los ingresos de ambos se mantiene por debajo del máximo familiar.

Para calcular el ingreso del grupo familiar, se consideran los ingresos de ambos progenitores . En el caso de trabajadores en relación de dependencia , se toman las remuneraciones brutas declaradas.

También se contemplan haberes jubilatorios y de pensión, prestaciones por desempleo, planes sociales y rentas de referencia para monotributistas y trabajadores autónomos.

Cuánto cobro según el tramo de sueldo: montos del 1º al 4º rango

El valor de la asignación familiar por hijo depende del ingreso total del hogar. Para las prestaciones generales del SUAF, la escala de octubre quedó organizada en cuatro rangos. Los importes corresponden a cada hijo y se actualizan según la movilidad que define ANSES.

primer rango: para ingresos familiares de hasta $1.212.301, el monto es de $78.304 por hijo

segundo rango: para ingresos de $1.212.301,01 a $1.777.957, se pagan $52.821 por hijo

tercer rango: para ingresos de $1.777.957,01 a $2.052.708, corresponden $31.949 por hijo

cuarto rango: para ingresos de $2.052.708,01 a $6.419.726, el importe es de $16.487 por hijo

El SUAF está destinado a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos contemplados por el régimen de asignaciones familiares, entre ellos jubilados y pensionados que cumplen las condiciones.

La actualización de octubre no implica que todos los titulares reciban el mismo aumento en pesos. El resultado depende del rango en el que quede cada familia y de la prestación que cobre.

Cuánto paga ANSES por Hijo con Discapacidad según los ingresos

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad tiene importes superiores a los de la asignación general y una diferencia importante: no se aplica el tope de ingresos de la misma manera que para la asignación familiar por hijo. Los montos vigentes en octubre son los siguientes:

primer rango: $254.943

segundo rango: $180.358

tercer rango: $113.829

A diferencia de la asignación general, la escala para hijos con discapacidad no termina en un cuarto rango con un tope máximo de ingresos familiares. La norma contempla esta prestación sin el límite general de ingresos que excluye a las familias del cobro de la asignación por hijo. Por eso, superar los topes salariales del SUAF no implica automáticamente perder este beneficio.

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación a través de Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí pueden revisar los datos personales, los vínculos familiares y la información relacionada con los cobros.

Si el importe acreditado no coincide con el rango que corresponde, conviene comprobar primero que los ingresos y la composición del grupo familiar estén registrados correctamente.