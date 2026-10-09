ANSES lanzó una nueva herramienta para jubilados: cómo funciona y cómo activarla

El organismo habilitó un domicilio electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones oficiales. Cómo registrarlo desde Mi ANSES.

ANSES habilitó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para recibir notificaciones y comunicaciones oficiales de manera digital.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social , una nueva herramienta digital que permite recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y otras comunicaciones oficiales directamente en Mi ANSES. El sistema busca centralizar los avisos vinculados con trámites y prestaciones.

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La adhesión es voluntaria y está disponible para personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Una vez constituido, el domicilio electrónico tiene efectos de domicilio constituido en el ámbito administrativo, por lo que las comunicaciones realizadas allí tienen validez legal .

El Domicilio Electrónico funciona como un espacio digital personalizado y seguro asociado al usuario de ANSES. Las comunicaciones quedan disponibles en la sección "Mi Buzón" de Mi ANSES y pueden consultarse desde la página web o la aplicación móvil.

A través de este canal, el organismo puede enviar notificaciones, resoluciones, citaciones, requerimientos, liquidaciones, intimaciones y otras comunicaciones relacionadas con las prestaciones y los trámites que se realizan ante ANSES. De esta manera, la información queda concentrada en un único lugar.

Un punto importante es que no se trata solamente de una bandeja de mensajes informativos. La normativa estable que el domicilio electrónico produce los efectos de un domicilio constituido , por lo que las notificaciones realizadas mediante este sistema son válidas dentro de los procedimientos administrativos correspondientes.

Quiénes pueden gestionar el Domicilio Electrónico de ANSES

La herramienta puede ser constituida por todas las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Por eso, alcanza a jubilados y pensionados, pero también a titulares de otras prestaciones administradas por el organismo.

Para los jubilados y pensionados, el sistema ofrece una nueva alternativa para acceder a comunicaciones relacionadas con sus trámites y prestaciones sin depender exclusivamente de documentación en papel. La adhesión no requiere concurrir personalmente a una oficina de ANSES.

La constitución del domicilio es voluntaria. Sin embargo, quienes decidan activarlo deberán prestar atención a las comunicaciones que aparezcan posteriormente en "Mi Buzón", especialmente en papel. La adhesión no requiere concurrir personalmente a una oficina de ANSES.

Cómo habilitar el Domicilio Electrónico en pocos minutos

Para activar el servicio, primero hay que ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El trámite puede realizarse tanto desde la página web oficial como desde la aplicación móvil del organismo.

Una vez dentro de la plataforma, se debe ingresar en "Domicilio y Datos de Contacto" y seleccionar la opción correspondiente al domicilio electrónico. Allí será necesario leer y aceptar los términos y condiciones del servicio e informar una dirección de correo electrónico personal.

El último paso consiste en validar el correo electrónico informado y completar el procedimiento. Una vez finalizado, el domicilio queda constituido y las comunicaciones oficiales pueden comenzar a llegar a "Mi Buzón".

El correo electrónico funciona como un aviso para informar que existe una comunicación disponible, por lo que es recomendable revisar periódicamente la plataforma.