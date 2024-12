Parricidio en Vicente López: a la espera de su sentencia, Martín Del Río aseguró ser "completamente inocente"

Y agregó: '' Espero que esto se resuelva y saber quiénes son los responsables del asesinato de mis padres '', mientras miraba al jurado popular. En tanto, la defensa alegó que no hay pruebas contra el empresario en la escena del trágico hecho, además de mostrar su descontento con algunas cuestiones del juicio.

Los fiscales Marcela Semeria, Alejandro Musso y Gastón Larramendi tomaron la palabra, y fue Semeria quien dijo: "Hoy, más allá de cualquier duda razonable, la Fiscalía ha probado que el día 24 de agosto de 2022, entre las 17:30 a las 18: 30 horas, Del Rio, actuando sobre seguro, conforme había sido su plan, colocó en estado de indefensión de sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos a su papá y un disparo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar".

del rio.avif Martín Del Río junto a su abogado, en una de las audiencias.

Martín Del Río declaró el jueves: "Soy inocente, los voy a amar toda la vida"

Ayer, el acusado por el doble homicidio también prestó declaraciones: "Quiero hablar de mi familia, de mis padres, de todo lo que yo viví en estos 50 años, que hace poco los cumplí detenido con una acusación totalmente injusta. Soy totalmente inocente de este cargo. Hace dos años y tres meses que vengo sufriendo el encierro, haberme quedado sin mi familia, de la violencia en la cárcel", comenzó.

En cuanto a su hipótesis del crimen, sostuvo: "Lo único que pido es que se investigue. Que se investiguen las 13/14 horas que faltan. Y de la puerta del portón para adentro, no vayamos a buscar personas a 50 cuadras. De la puerta del portón para adentro, donde pasó el hecho. Soy inocente, los voy a amar toda la vida, los voy a necesitar como los necesité todo este tiempo".

Los duros testimonios contra Martín del Río

Previo a su declaración, hablaron en su contra ante el jurado 16 testigos presentados por los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi. Entre ellos, estuvieron su hermano Diego Del Rio, su exesposa Cecilia Sánchez y su examante Paola Coquiara.

“Estoy muy angustiado, hace cuatro días no duermo”, dijo y se refirió a las declaraciones en su contra: “Me han tratado de gestor, de vago, de mentiroso, de estafador, de chanta, de garca. Yo creo que un estafador que entrega garantías legales no es ningún estafador. Bicicletero puede ser. Pero yo siempre pague, al día de hoy no le debo un solo dólar a nadie”.

En la audiencia de este miércoles, Cecilia Sánchez, su exesposa, relató el dolor que vivió junto a sus hijos en el momento en que se enteró de la participación de su expareja en el hecho.

Frente al jurado, rompió el silencio y lanzó: ''Es un monstruo que vivía dentro de casa. Me humilló como mujer, como madre. Nos traicionó. Es irreparable el daño que nos hizo. Nos mintió todo el tiempo. Es una situación tan humillante. Te sentís tan vulnerada'', en alusión también al descubrimiento de la vida paralela de Del Río. Además, aseguró que tanto a ella como a su familia los ''dejó en un estado de vulnerabilidad'' y que están ''bajo tratamiento''. Y agregó: ''Lo que nos pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo".