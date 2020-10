Pedidos para la legalización del aborto y reclamos contra el FMI en la puerta del Congreso

https://twitter.com/EcoFeminita/status/1321463597357256704 #AbortoLegal2020 En dos semanas la Cámara de Diputadxs suspendió dos reuniones con la @CampAbortoLegal y no queda mucho tiempo para que entre en las sesiones ordinarias del Congreso. No podemos esperar más, es urgente. pic.twitter.com/9OuGp0ktil — Economía Feminista (@EcoFeminita) October 28, 2020

De esta forma, en la Cámara baja se lleva adelante una sesión por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, con un centenar de legisladores de manera presencial y se espera que el debate se extienda hasta la madrugada del jueves.

En tanto que frente al edificio integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito protestan para solicitar que se clarifique las condiciones del debate y arbitre los medios necesarios para llevar a cabo el debate del proyecto antes del cierre del año legislativo y en lo posible la semana próxima.

"No es con movilización, no es con convocatoria previa, no queremos que se aglutine gente. Se realizarán intervenciones como en el Congreso de la Nación y en la Quinta de Olivos. Es un rato, hacer una puesta en escena y salir", expresó la politóloga feminista integrante de la Campaña Yamila Picasso en diálogo con NA.

https://twitter.com/CampAbortoLegal/status/1321524672345841669 ¡El aborto Clandestino se va a caer!



El aborto legal ES DERECHO. Es Urgente



Intervención en el Congreso para exigir la urgente aprobación del Proyecto IVE. #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/9GY8QgJwdF — #AbortoLegal2020 (@CampAbortoLegal) October 28, 2020

Tras lo cual, agregó: "El gran debate social lo tuvimos en el 2018. Nosotras somos muy firmes en eso y esta vez necesitamos la aprobación de la ley".

A su vez, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) convocó a una "sentada nacional" bajo el mismo pedido.

"Es responsabilidad del Estado crear políticas que eviten las muertes, las injusticias sociales fruto de la clandestinidad del aborto y la posibilidad de decidir sin miedo”, manifestaron.

En el mismo espacio también reclaman en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para realizar un ajuste, pese a que Kristalina Georgieva, titular del organismo, negó que el objetivo de su visita hace pocos días tuviera ese objetivo.