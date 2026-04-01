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1 de abril 2026 - 20:11

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 1 de abril

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del miércoles 1 de abril.

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial de hoy, miércoles 1 de abril

Nacional

  • 0266
  • 7669
  • 5627
  • 3313
  • 5223
  • 9599
  • 7892
  • 2034
  • 3045
  • 8679
  • 9578
  • 7636
  • 9778
  • 4830
  • 0807
  • 2814
  • 6717
  • 9102
  • 5582
  • 9391

Provincial

  • 6013
  • 6491
  • 8387
  • 2749
  • 2206
  • 0822
  • 6069
  • 1234
  • 0906
  • 1246
  • 0571
  • 1856
  • 1346
  • 1949
  • 7333
  • 9670
  • 5656
  • 5476
  • 9766
  • 0156

Provincial

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial de hoy, miércoles 1 de abril

Nacional

  • 1: 6572
  • 2: 1886
  • 3: 1946
  • 4: 6872
  • 5: 8279
  • 6: 3537
  • 7: 9244
  • 8: 3755
  • 9: 0918
  • 10: 9214
  • 11: 7484
  • 12: 9563
  • 13: 6371
  • 14: 4456
  • 15: 1761
  • 16: 9193
  • 17: 9093
  • 18: 4244
  • 19: 3564
  • 20: 5930

Letras de la Nacional: EDJP

Provincial

  • 1: 7184
  • 2: 1030
  • 3: 2391
  • 4: 8032
  • 5: 4423
  • 6: 8872
  • 7: 0244
  • 8: 8480
  • 9: 8240
  • 10: 8215
  • 11: 5857
  • 12: 3681
  • 13: 7666
  • 14: 7654
  • 15: 6131
  • 16: 9649
  • 17: 6646
  • 18: 8441
  • 19: 9425
  • 20: 1544
Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 1 de abril

Nacional

  • 1: 9147
  • 2: 2575
  • 3: 1137
  • 4: 6492
  • 5: 3034
  • 6: 9278
  • 7: 0677
  • 8: 9329
  • 9: 8538
  • 10: 5436
  • 11: 6234
  • 12: 8264
  • 13: 4523
  • 14: 7840
  • 15: 7084
  • 16: 0172
  • 17: 2222
  • 18: 0398
  • 19: 5223
  • 20: 0191

Letras de la Nacional: ENTY

Provincial

  • 1: 2923
  • 2: 3700
  • 3: 1345
  • 4: 6184
  • 5: 6154
  • 6: 5069
  • 7: 5867
  • 8: 6525
  • 9: 5981
  • 10: 2092
  • 11: 6784
  • 12: 9012
  • 13: 5082
  • 14: 6414
  • 15: 4718
  • 16: 4585
  • 17: 8135
  • 18: 4697
  • 19: 8349
  • 20: 3609
Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).
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¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La Cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La fiesta.
  • 21 La mujer
  • 22 El loco
  • 23 Mariposa
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La misa
  • 27 El peine
  • 28 El cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 Manteca
  • 37 Dentista
  • 38 Aceite
  • 39 Lluvia
  • 40 Cura
  • 41 Cucho
  • 42 Zapatilla
  • 43 Balcón
  • 44 La cárcel
  • 45 El vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto habla
  • 49 La carne
  • 50 El pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre
  • 53 El barco
  • 54 La vaca
  • 55 Los gallegos
  • 56 La caída
  • 57 Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Planta
  • 60 Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 Cazador
  • 66 Lombrices
  • 67 Víbora
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Negros
  • 75 Payaso
  • 76 Llamas
  • 77 Las piernas
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La bocha
  • 81 Flores
  • 82 Pelea
  • 83 Mal tiempo
  • 84 Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La rata
  • 90 El miedo
  • 91 Excusado
  • 92 Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 La mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermanos

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