18 de diciembre 2025 - 09:31

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del jueves 18 de diciembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del jueves 18 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 17 de diciembre.

Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial, ayer miércoles 17 de diciembre

Nacional

  • 5526
  • 7439
  • 9120
  • 9414
  • 4566
  • 0276
  • 4791
  • 7018
  • 6469
  • 3145
  • 0427
  • 1275
  • 8550
  • 8985
  • 9168
  • 4312
  • 3694
  • 2088
  • 5801
  • 5853

Provincial

  • 0420
  • 0441
  • 6382
  • 9108
  • 7333
  • 1770
  • 5902
  • 8646
  • 7625
  • 0293
  • 2265
  • 1070
  • 7717
  • 8863
  • 2338
  • 0118
  • 6627
  • 9731
  • 4732
  • 5074

