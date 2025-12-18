Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del jueves 18 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 17 de diciembre.
Resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial, ayer miércoles 17 de diciembre
Nacional
- 5526
- 7439
- 9120
- 9414
- 4566
- 0276
- 4791
- 7018
- 6469
- 3145
- 0427
- 1275
- 8550
- 8985
- 9168
- 4312
- 3694
- 2088
- 5801
- 5853
Provincial
- 0420
- 0441
- 6382
- 9108
- 7333
- 1770
- 5902
- 8646
- 7625
- 0293
- 2265
- 1070
- 7717
- 8863
- 2338
- 0118
- 6627
- 9731
- 4732
- 5074
