La necesidad de dólares para 2026 condiciona el nuevo programa de reservas: ¿alcanzará la deuda para sostenerlo?

El sector privado necesita más de u$s14.000 millones para equilibrar el mercado, según estimaciones de consultoras. Si la oferta de divisas no llega, la acumulación de reservas corre riesgo.

La baja del riesgo país será clave para que la nueva etapa del plan de Luis Caputo llegue a buen puerto.

La city recibió con simpatía los anuncios realizados por el Banco Central (BCRA) en el comienzo de esta semana. Sin embargo, la necesidad de dólares para 2026 condiciona el programa de acumulación de reservas , por lo cual los economistas advierten que las divisas que consiga el Gobierno y el sector privado en los mercados internacionales de deuda será clave para su cumplimiento.

La autoridad monetaria comunicó que el esquema cambiario tendrá una leve modificación a partir del 1° de enero de 2026, ya que las bandas dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a estar indexadas a la inflación . "En el peor de los casos (que se acelere la inflación) evitamos que el techo se atrase, y en el mejor (que los precios se mantengan bajo control) le ponemos un techo al Índice de Precios al Consumidor (IPC)", destacó al respecto el director del BCRA, Federico Furiase , en el programa de stream "Las Tres Anclas".

En paralelo, con el inicio del nuevo año el Central dará comienzo a un programa de acumulación de reservas , que estará a atado tanto al crecimiento de la demanda de dinero como al flujo de la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Por un lado, en el oficialismo calcular que el aumento de la Base Monetaria podría ser abastecido por compras de entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones , según se trate de un escenario "Base" o un escenario "Optimista".

" Como recuperamos el refinanciamiento, ahora vamos a poder acumular dólares en vez de usarlos para pagar deudas ", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo , en el stream mencionado. El comunicado oficial adelantó que inicialmente el monto de acumulación de reservas diario estará alineado con una participación del 5% del volumen del MLC, teniendo en cuenta la volatilidad que el nivel de operaciones mostró en las últimas semanas.

Precisamente es el flujo de oferta de divisas lo que más le preocupa a la consultora C-P . En un informe publicado recientemente, la entidad plasmó que el sector privado debería aumentar su deuda neta en u$s14.300 millones durante 2026 para equilibrar el mercado ante el exceso de demanda estimado por el déficit de servicios, la compra de dólar para ahorro y los intereses de la deuda privada.

Ese monto equivale a u$s1.700 millones mensuales, registro que solo se alcanzó en seis meses durante los últimos 23 años.

image

"Si la oferta de divisas no aparece, el Gobierno va a tener problemas para cumplir con el programa sin tensionar el esquema cambiario", dijo al respecto el director de C-P, Pablo Moldovan. En ese sentido, pronosticó en diálogo con este medio que, en ese caso, ve mayores probabilidades de que el Gobierno sacrifique la acumulación de reservas y no el régimen cambiario, ya que esto último pondría en riesgo la desinflación.

image

Por su parte, el economista Matías Rajnerman considera que el equipo económico tiene algo de espacio para comprar reservas sin presionar el techo de la banda, siempre y cuando la reacción alcista de los bonos sea mayor a la suba del tipo de cambio. Aun así, sostuvo que "para volver a emitir deuda van a tener que comprar dólares además de anunciarlo, y eso va a a presionar la banda superior, incluso la actualizada por inflación". "Dependerá un poco de la flexibilización del crédito externo y en qué medida llegue", profundizó.

La baja del riesgo país, condición necesaria para el éxito de la nueva fase del plan económico

Para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, los u$s10.000 millones que el BCRA proyecta acumular en su escenario base es un "objetivo ambicioso pero no imposible", teniendo en cuenta los nuevos anuncios de la institución que conduce Santiago Bausili.

De todos modos, coincidió con sus colegas en que el Gobierno necesitará un financiamiento externo "significativo", por parte tanto del sector privado como del sector público a nivel nacional y subnacional. En ese marco, alertó que si se produce un "shock de desconfianza derivado, por ejemplo, de una tensión internacional o un conflicto político interno" , Caputo tendrá que elegir entre flexibilizar la compra de divisas o modificar el esquema cambiario. Al igual que Moldovan, ve más factible que ocurra lo primero.

El titular de C-P subrayó que "los ratios préstamos/depósitos se acercan a límites prudenciales", lo cual "obliga a que la deuda privada se fondee en el exterior". Por lo tanto, una reducción considerable del riesgo país es condición necesaria para que la nueva fase del plan económico tenga éxito.

Este miércoles dicho indicador cerró en las 569 unidades, el tercer valor más bajo desde que Javier Milei es presidente. La expectativa es que el número baje de los 500 puntos para acceder a un financiamiento con tasas aceptables.

Otra alternativa que puede dotar de dólares a la economía argentina es un boom de Inversión Extranjera Directa (IED), algo que el oficialismo busca impulsar a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).