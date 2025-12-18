Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de diciembre

Live Blog Post

Bonar 2029N: los bancos lideraron la demanda, mientras el Tesoro refuerza su caja en dólares ante el pago de enero

Los bancos fueron los principales demandantes en la colocación del Bonar 2029N (AN29), la primera licitación de deuda en dólares en ocho años. A esa conclusión arribó uno de los informes más leídos de la city, que analizó los depósitos privados en moneda extranjera, por un lado, y los encajes en dólares que pesan sobre los bancos, por otro. Además, con la liquidación de este nuevo Bonar, el Ministerio de Economía (MECON) logró que sus depósitos en divisas norteamericanas asciendan hasta los u$s2.000 millones, de cara a los abultados vencimientos de deuda durante enero.

Así, según reportó la consultora 1816, tras la colocación de deuda por casi u$s1.000 millones con un rendimiento del 9,26%, los depósitos privados en dólares bajaron solo u$s227 millones el viernes pasado, mientras que los encajes en moneda estadounidense de los bancos en el BCRA descendieron u$s874 millones. "Los datos no son totalmente concluyentes, pero sugieren que fueron los bancos los principales compradores del Bonar 2029N en el mercado primario", concluyeron.

Lee la nota completa