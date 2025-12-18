SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de diciembre 2025 - 08:11

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.451 en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) lo hizo a $1.475. Por su parte, el dólar blue se sostiene a $1.500.

El Gobierno logró aprobar la propuesta general en Diputados del Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, pero perdió la votación del capítulo más drástico de la iniciativa al no garantizarse respaldos provinciales, que podría complicar el tratamiento exprés del proyecto. Más allá de este punto, el foco este jueves va a estar puesto en la multitudinaria marcha que se espera de la CGT en contra de la reforma laboral, mientras que en el plano financiero los bonos en dólares siguen en alza tras el anuncio de recompra de reservas del BCRA.

Bonar 2029N: los bancos lideraron la demanda, mientras el Tesoro refuerza su caja en dólares ante el pago de enero

Los bancos fueron los principales demandantes en la colocación del Bonar 2029N (AN29), la primera licitación de deuda en dólares en ocho años. A esa conclusión arribó uno de los informes más leídos de la city, que analizó los depósitos privados en moneda extranjera, por un lado, y los encajes en dólares que pesan sobre los bancos, por otro. Además, con la liquidación de este nuevo Bonar, el Ministerio de Economía (MECON) logró que sus depósitos en divisas norteamericanas asciendan hasta los u$s2.000 millones, de cara a los abultados vencimientos de deuda durante enero.

Así, según reportó la consultora 1816, tras la colocación de deuda por casi u$s1.000 millones con un rendimiento del 9,26%, los depósitos privados en dólares bajaron solo u$s227 millones el viernes pasado, mientras que los encajes en moneda estadounidense de los bancos en el BCRA descendieron u$s874 millones. "Los datos no son totalmente concluyentes, pero sugieren que fueron los bancos los principales compradores del Bonar 2029N en el mercado primario", concluyeron.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre

El dólar oficial minorista cerró a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,51 para la venta.

