La UTA amenaza con paro de colectivos y define medida de fuerza en el AMBA: cuándo es

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría sumarse a la acción de la CGT y ATE tras un conflicto salarial. La medida podría afectar a 3 millones de usuarios.

El gremio analiza la propuesta de un pago del aguinaldo entre diciembre y febrero.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) evalúa llevar a cabo un paro este jueves 18 de diciembre ante inconvenientes salariales. La medida de fuerza se sumaría a la acción anunciada por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) .

El sindicato liderado por Roberto Fernández advirtió sobre la medida en la última reunión en la Secretaría de Trabajo, si no se cumple con el pago de los aguinaldos de diciembre.

Así, la UTA podría adherirse a la iniciativa de las otras dos centrales sindicales, que prometen una movilización masiva en rechazo al proyecto de reforma laboral comandado por el Gobierno.

Por el momento, la única alternativa parecería ser la de percibir el Sueldo Anual Complementario (SAC) en cuotas , pero aún no hay acuerdo entre las partes. Mientras, la medida podría afectar a cerca de 3 millones de usuarios al menos solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por otro lado, el secretario general Héctor Raúl Abraham solicitó un pago de cuatro montos iguales y consecutivos, comenzando en diciembre y continuando el 15 de enero, febrero y marzo de 2026.

El secretario confirmó a Radio Libertad que la iniciativa empresarial está siendo analizada en el ámbito sindical y describió el escenario como “sumamente complejo”.

Las firmas del sector alegaron no contar con recursos para pagar el SAC en una sola cuota y propusieron un cronograma que va desde diciembre hasta febrero. La definición final, aclaró, dependerá de la postura que adopten los choferes tras una ronda de consultas internas.

La CGT se reunió con diputados del PJ y llamó a movilizarse contra la reforma laboral

A 72hs de la marcha contra la reforma laboral de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este lunes una reunión con diputados del bloque Primero La Patria para evaluar medidas y coordinar acciones de cara al debate que se llevará a cabo en el Congreso de la Nación. Los gremios alistan las banderas para salir a la calle "en los principales centros urbanos del país", mientras que Gobierno trabaja para juntar los votos.

El triunvirato que componen Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) se prepara para hacer frente al primer escenario de conflicto a menos de un mes y medio de haber asumido la conducción de la central obrera.

La modernización de la ley de Contrato de Trabajo que propone La Libertad Avanza, con cambios en convenios, indemnizaciones y obras sociales, enciende alarma en el sindicalismo.