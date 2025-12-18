El dólar busca su nivel tras los anuncios del BCRA: ¿se estabiliza o retoma el alza? + Seguir en









Luego del salto registrado tras los anuncios del BCRA sobre el nuevo esquema cambiario hacia 2026, el dólar oficial mayorista cerró estable y los financieros mostraron movimientos acotados.

El BCRA ajustó la expectativa del mercado tras los anuncios. Depositphotos

El dólar oficial mayorista se moderó, luego de la fuerte suba registrada en la jornada previa, que estuvo directamente vinculada a los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su esquema monetario y cambiario de cara a 2026. Las modificaciones, que incluyen un reajuste en las bandas cambiarias, habían generado un alza como primera reacción.

Tras la efervescencia inicial, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.451, aunque durante gran parte de la rueda operó con leves bajas. De este modo, la cotización quedó a una distancia del 4,1% respecto del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, en tanto, el dólar del Banco Nación finalizó en $1.475.

Los dólares financieros mostraron movimientos acotados. El dólar MEP avanzó 0,1% y cerró en $1.506,19, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,4%, hasta $1.550,97. Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios en torno a los $1.500.

El ajuste más claro se observó en el mercado de futuros, donde las posiciones retrocedieron en todos los plazos. El contrato de enero operó en $1.495, febrero en $1.525, y las mayores bajas se registraron en los vencimientos más largos, con abril cayendo 0,2% hasta los $1.586,5.

dollars El dólar se moderó luego de la suba inicial Pixabay Cambio clave en el régimen cambiario: cómo impactará en el dólar y la inflación En este contexto, el BCRA confirmó un cambio clave en el régimen cambiario: a partir del 1° de enero de 2026, las bandas dejarán de ajustarse al ritmo fijo del 1% mensual y comenzarán a actualizarse según el último dato de inflación publicado por el Indec. La medida llega luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y se enmarca en lo que la autoridad monetaria definió como una nueva etapa del programa económico.

De acuerdo con el último dato disponible, correspondiente a noviembre, la inflación fue del 2,5%, porcentaje que pasará a regir el ajuste de las bandas desde comienzos del próximo año. Según estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el techo de la banda se ubicará en $1.527 el 1° de enero de 2026 y, tras aplicar el ajuste por inflación, alcanzaría los $1.564 hacia fin de ese mes, de acuerdo con cálculos del economista Amílcar Collante. Para febrero, el REM proyecta una inflación del 2,1%, lo que llevaría el límite superior del esquema cambiario hasta aproximadamente $1.597. Estas proyecciones se basan en estimaciones privadas, que en la última medición mostraron una diferencia de 0,4 puntos porcentuales respecto del dato oficial. En paralelo, el mercado sigue atento a la evolución de la demanda de divisas. Tras la cobertura cambiaria récord previa a las elecciones legislativas —que alcanzó los u$s35.000 millones— y la posterior relajación observada en noviembre, se espera que en los próximos meses vuelva a crecer la demanda por motivos estacionales, impulsada por la temporada de verano y un nuevo récord de salida de argentinos al exterior.

