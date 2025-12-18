Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

A cuánto cotiza el dólar hoy.

El dólar oficial minorista cerró a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,51 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 18 de diciembre El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 18 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de diciembre El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.