Bonar 2029N: los bancos lideraron la demanda, mientras el Tesoro refuerza su caja en dólares ante el pago de enero

Así se desprende de los movimientos del mercado analizados por uno de las consultoras más leídas en la city. Producto de esa colocación y a partir de nuevas compras, el Tesoro elevó sus depósitos en dólares a u$s2.000 millones previo a los vencimientos en el primer mes de 2026.

Los bancos fueron los principales demandantes en la colocación del Bonar 2029N (AN29) , la primera licitación de deuda en dólares en ocho años. A esa conclusión arribó uno de los informes más leídos de la city, que analizó los depósitos privados en moneda extranjera , por un lado, y los encajes en dólares que pesan sobre los bancos, por otro. Además, con la liquidación de este nuevo Bonar, el Ministerio de Economía (MECON) logró que sus depósitos en divisas norteamericanas asciendan hasta los u$s2.000 millones , de cara a los abultados vencimientos de deuda durante enero.

Así, según reportó la consultora 1816 , tras la colocación de deuda por casi u$s1.000 millones con un rendimiento del 9,26%, los depósitos privados en dólares bajaron solo u$s227 millones el viernes pasado, mientras que los encajes en moneda estadounidense de los bancos en el BCRA descendieron u$s874 millones. "Los datos no son totalmente concluyentes, pero sugieren que fueron los bancos los principales compradores del Bonar 2029N en el mercado primario" , concluyeron.

Cabe recordar que, en búsqueda de nuevos tenedores, el Gobierno había lanzado tres regulaciones para incentivar la demanda de este bono: la norma que permitía a las compañías de seguro comprar en el primario vía caución en dólares , la que permitía que los individuos se hagan de la brecha esperando 15 días hábiles (porque podían comprar dólar oficial, suscribir el bono, esperar ese plazo y vender contra MEP) y la que posibilitaba que los bancos aprovechen el spread cambiario esperando 90 días corridos.

" El monto operado de caución en dólares aumentó cerca de u$s150 millones por día desde el jueves pasado (día post subasta), de modo que podríamos asumir que las compañías de seguro explicaron cerca del 16% de la suscripción del bono (u$s150 millones/u$s910 millones)", explicó 1816.

Los depósitos privados totales en moneda extranjera en bancos comerciales bajaron solo u$s227 millones el día de la liquidación de la subasta (incluyendo en ese número lo de seguros), de modo que los individuos no parecieran haber hecho compras masivas.

Con la liquidación del Bonar 2029N: el Tesoro ya tiene u$s2.000 millones

El viernes pasado, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA aumentaron en u$s1.012 millones, impulsados principalmente por la liquidación del Bonar 2029 por u$s910 millones, mientras que los restantes u$s112 millones estarían explicados por un desembolso de un organismo internacional, explicó PPI. Así, al cierre de la semana pasada, el stock de dólares del Tesoro en el Central ascendía a u$s1.668 millones y, si se suman compras por u$s320 millones confirmadas por Bausili el lunes, habría llegado a u$s1.988 millones.

De este modo, el Tesoro ya dispone de casi la mitad de los u$s4.215 millones de vencimientos que deberá afrontar el 9 de enero en concepto de capital e intereses de Globales y Bonares.

"Con la liquidación del AN29 y compras en el mercado, los depósitos del Tesoro en Moneda Extranjera ascenderían hacia casi los u$s2.000 millones. Esto es aproximadamente un 48% del vencimiento total de enero de 2026, o bien un 81% del vencimiento de amortización con privados", detallaron desde Romano Group.

El Gobierno apuesta a volver al mercado voluntario de deuda internacional

"Argentina ya recuperó el acceso al mercado local con la colocación del AN29 y, con los anuncios de esta semana, el Gobierno dio el paso que faltaba para consolidar la compresión del riesgo país. Para recuperar el acceso al mercado global, solo resta aprobar el Presupuesto 2026 para poder emitir deuda bajo legislación extranjera sin incumplir la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública", explicaron desde Facimex.

Entre los anuncios más relevantes en materia cambiaria que realizó este lunes el Banco Central se destacan la readecuación de las bandas cambiarias, que ahora se calibrarán con el IPC con un rezago de dos meses, y el esquema de compra de reservas, algo muy esperado por la city para que el riesgo país siga a la baja. La autoridad monetaria señaló que espera una remonetización de la base monetaria desde el 4,2% hasta el 4,8% del PBI, lo que, bajo los supuestos oficiales de inflación y crecimiento, habilitaría compras de divisas no esterilizadas por unos u$s10.000 millones.

Hacia adelante, desde esta consultora creen que están dadas las condiciones para que el riesgo país baje hasta los 500 puntos básicos.