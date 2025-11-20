Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 20 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 20 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, jueves 20
Nacional
- 1: 0633
- 2: 4585
- 3: 7473
- 4: 7735
- 5: 4539
- 6: 2240
- 7: 9626
- 8: 7205
- 9: 0448
- 10: 3827
- 11: 3684
- 12: 8324
- 13: 5661
- 14: 2484
- 15: 9709
- 16: 7260
- 17: 6129
- 18: 1522
- 19: 9913
- 20: 8025
Letras de la Nacional: OHRS
Provincial
- 1: 0971
- 2: 1985
- 3: 8841
- 4: 9898
- 5: 7462
- 6: 0384
- 7: 3237
- 8: 2987
- 9: 7483
- 10: 6072
- 11: 9777
- 12: 8794
- 13: 8038
- 14: 3972
- 15: 8899
- 16: 3750
- 17: 7269
- 18: 3069
- 19: 8762
- 20: 4184
