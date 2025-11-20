El dólar oficial cotizó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.378,39 para la compra y a $1.429,09 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 20 de noviembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.406,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.482,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.444,75 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.440,63, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.646, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario