20 de noviembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial anotó una nueva suba.

El dólar oficial anotó una nueva suba.

ambito.com

El dólar oficial cotizó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.378,39 para la compra y a $1.429,09 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.406,50.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.482,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.444,75 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.440,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.646, según Binance.

