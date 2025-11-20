Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre

El dólar oficial abre a $1.410 en el segmento mayorista, mientras que en el minorista la divisa se ubicó a $1.378,39 para la compra y a $1.429,09 para la venta en la jornada del miércoles.
Los bonos en dólares siguen de racha en Wall Street y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos
Los bonos en dólares extienden su marcha alcista este jueves en el premarket de Wall Street. Así, el riesgo país ya opera por debajo de los 600 puntos básicos. Se trata de un dato alentador para las ambiciones del Gobierno, que precisa reabrir los mercados internacionales para refinanciar vencimientos de deuda.
Dejá tu comentario