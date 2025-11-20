Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre

Live Blog Post

Nvidia vuela en Wall Street tras proyectar ingresos récord y se aplaca temor sobre una burbuja de IA

Las acciones de Nvidia -la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo- vuelan en Wall Street después de reportar un salto interanual del 65% en sus ganancias del tercer trimestre.

Además, la compañía anticipó que los ingresos del cuarto trimestre superarán las previsiones de los analistas, un guiño que contribuye a descomprimir los temores sobre una posible burbuja en torno al furor por la inteligencia artificial (IA).