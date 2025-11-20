SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de noviembre 2025 - 10:49

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Mientras, los bonos en dólares extienden su buena racha, al igual que lo hicieron los ADRs, con subas generalizadas. Como contracara, el S&P Merval cayó 2,1% a nivel local, como toma de ganancias.

Tras el balance de Nvidia, se espera una mejora en Wall Street mientras que en el plano local, el Ministerio de Economía dará a conocer el menú para la última licitación del mes.

Los bonos en dólares siguen de racha en Wall Street y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos

Los bonos en dólares extienden su marcha alcista este jueves en el premarket de Wall Street. Así, el riesgo país ya opera por debajo de los 600 puntos básicos. Se trata de un dato alentador para las ambiciones del Gobierno, que precisa reabrir los mercados internacionales para refinanciar vencimientos de deuda.

Dólar: en medio de la "pax" cambiaria, el mercado se prepara para una jornada más movida antes del feriado

El dólar mayorista volvió a subir por segunda rueda consecutiva y reavivó las expectativas de un eventual ajuste cambiario hacia mediados de 2026, una dinámica que comenzó a reflejarse en los contratos de dólar futuro. En la jornada del miércoles, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.406,50, lo que implicó un avance de seis pesos respecto del día previo.

dolar blue
Argentina vuelve al radar financiero global: gestores internacionales anticipan repunte de los activos locales

Según la última encuesta del BofA hay más apetito por el riesgo y optimismo en toda América Latina. En el caso argentino son alcistas por los próximos seis meses. También con Brasil y ven una apreciación del real. Los gestores han recortado su posición de efectivo.

Por Jorge Herrera

Nvidia vuela en Wall Street tras proyectar ingresos récord y se aplaca temor sobre una burbuja de IA

Las acciones de Nvidia -la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo- vuelan en Wall Street después de reportar un salto interanual del 65% en sus ganancias del tercer trimestre.

Además, la compañía anticipó que los ingresos del cuarto trimestre superarán las previsiones de los analistas, un guiño que contribuye a descomprimir los temores sobre una posible burbuja en torno al furor por la inteligencia artificial (IA).

La Fed pisa el freno: la mayoría de sus miembros se oponen a una baja de tasas en diciembre

La mayor parte de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed) se oponen a una baja en las tasas de interés durante el mes de diciembre, según se desprende de las minutas correspondientes a la última reunión de la directiva del banco central estadounidense.

fed reserva federal.jpg
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.378,39 para la compra y a $1.429,09 para la venta.

