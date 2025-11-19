Javier Milei: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones"

El Presidente aseguró que las elecciones fueron "una prueba de fuego al Gobierno más reformista de la historia" y manifestó: "Sin apoyo de la gente, toda acción del Estado es vacía".

El presidente Javier Milei aseguró este miércoles que el Gobierno no va a "calmar su vocación reformista" y ante empresarios durante una presentación en la Corporación América destacó: " abróchense los cinturones". El mandatario ratificó que profundizarán el rumbo, recordó el balotaje del 2023 y analizó el reciente triunfo en las elecciones legislativas de octubre.

"Los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario de la historia, no solo de Argentina sino del mundo", rememoró el jefe de Estado sobre los comicios que lo llevaron a sentarse en el sillón de Rivadavia.

El Presidente aseguró que en 2023 "la Argentina estaba al borde del precipicio y la sociedad pedía un cambio de fondo" , lo que posibilitó su llegada al poder.

Al referirse a la actualidad de su gestión, Milei afirmó que las últimas elecciones fueron "una prueba de fuego al gobierno más reformista de la historia", aunque adelantó que no bajarán el ritmo y "todavía quedan 600 mil decretos " por salir. Sin embargo, señaló: "Mas que nunca necesitamos de empresarios y de los actores del sector privado".

Por otro lado, apuntó contra la oposición, a quienes acusó de querer sabotear su modelo económico, aunque le subió el precio a su gestión: "Vaya que es un modelo fuerte, por muchísimo menos se han llevado puesto gobiernos".

Milei destacó su política económica al afirmar que, a pesar de ser año electoral, siguió siendo "contractiva" y que de todas formas "el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina". "Esto pasó en el mundo", aseveró.

Sobre el programa económico, el libertario expresó que a las ya conocidas tres anclas se le sumaron dos más: la geopolítica y política. Sobre la primera, sostuvo que la Argentina "tiene la posibilidad de ser protagonista en el cambio de las reglas de juego globales", y remarcó el apoyo de Estados Unidos.

Sobre el ancla política, Milei la calificó como "la más sagrada de todas", ya que sostiene a las otras cuatro. "Sin apoyo de la gente, toda acción del Estado es vacía", señaló.

Javier Milei: "En las elecciones el resultado fue de 41 a 24 y eso se llama primera vuelta"

Luego, volvió a referirse a las elecciones legislativas: "Si uno mira, el resultado fue de 41 a 24 y eso se llama primera vuelta". Amparándose en el apoyo popular, ratificó: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones".

"Ningún argentino vivo experimentó algo similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, no solo desde lo económico, sino que en lo político", se animó a decir el Presidente.

Asimismo, volvió a destacar el rumbo económico: "Hicimos algo que no hizo ningún gobierno en la historia argentina, le devolvimos dos puntos y medio en baja de impuestos", al tiempo que vaticinó que el país podría "comenzar a crecer a tasas que oscilen del 7 al 10%", aunque solo manteniendo la responsabilidad fiscal.

"Ya pasó la noche en el país. Hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo", reflexionó.

En ese contexto, Milei comenzó a hablar sobre la estrategia legislativa que llevarán a cabo desde el gobierno libertario. "Vamos a emprender el desafío de aprobar el Presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad". Según sus estimaciones, realizar sus reformas implicaría "duplicar el PBI cada siete años nada más" y destacó que "eso fue lo que hizo China".

"Estamos hablando de volver hacer grande a la Argentina nuevamente", aseguró el mandatario parafraseando a su amigo Donald Trump.

En un diagnóstico sobre su modelo económico y comparándolo con sus predecesores. "Lo que mantuvo trabado a la Argentina durante tanto tiempo fue la proliferación de ideas anti crecimiento. La política se revolvía mediante un chamanismo económico".

En ese sentido, resaltó la importancia de seguir dando la "batalla cultural" y "transmitirle los valores" al resto de las personas ya que "el germen del socialismo siempre está ahí".

"Abrazar los valores judeocristianos es lo que nos va a permitir conseguir los logros civilizatorios y de bienestar de occidente", concluyó Milei, con su tradicional "viva la libertad carajo" como cierre.