El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial y los financieros subieron; ADRs y bonos extendieron ganancias
El dólar blue se sostuvo en los $1.430 y cerró al mismo nivel que el billete en el Banco Nación
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406,5.
Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.475,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.885,95, según Binance.
