Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue al mismo nivel que el billete del Banco Nación. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406,5.

Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre El dólar CCL opera en $1.475,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.885,95, según Binance.