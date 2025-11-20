Dólar: en medio de la "pax" cambiaria, el mercado se prepara para una jornada más movida antes del feriado + Seguir en









La continuidad de las correcciones en el tipo de cambio reactivó las expectativas de un eventual ajuste a mediados del próximo año, algo que comenzó a reflejarse en futuros. En la city miran el feriado del viernes y el impacto en el volumen.

El dólar mayorista volvió a subir por segunda rueda consecutiva y reavivó las expectativas de un eventual ajuste cambiario hacia mediados de 2026, una dinámica que comenzó a reflejarse en los contratos de dólar futuro. En la jornada del miércoles, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.406,50, lo que implicó un avance de seis pesos respecto del día previo.

La de hoy será la última rueda de la semana, ya que el viernes es feriado no laborable, un factor que reduce el volumen de operaciones en el mercado local y suele inducir a que haya un menor volumen y movimiento en el dólar.

En el segmento minorista, el dólar se ofreció a $1.430 en las ventanillas del Banco Nación. El promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras se ubicó en $1.429,10 sobre el cierre.

Los tipos de cambio paralelos mostraron comportamientos dispares el miércoles: el dólar MEP retrocedió hasta $1.439,52, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró un avance y llegó a $1.475,90. En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, estable en $1.430.

El Tesoro sigue con las compras de divisas, adquirió u$s97 millones el viernes pasado según datos del Banco Central. De esta forma, las compras totales en el mercado la semana pasada alcanzaron u$s117 millones y, según fuentes del mercado, el Tesoro compró otros u$s50 millones a comienzos de esta semana.

"Mientras estas compras se realicen en el mercado, contabilizarán para la acumulación de reservas. Las compras realizadas directamente al Banco Central no contabilizarán. El Tesoro reanudó la compra de pequeños montos para cubrir vencimientos próximos, y los últimos datos muestran que sus depósitos en dólares se ubican en u$s111 millones, luego de algunos pagos de deuda", expresaron desde Max Capital. dollar-7948837_1280 (1) Los tipos de cambio paralelos mostraron comportamientos dispares el miércoles, mientras el CCL se mantiene caro por la emisión de ONs Pixabay La mira de la city: cómo va a acumular reservas el BCRA Según recogen distintas fuentes, el titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó en el Simposio Internacional de Economía organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina que el ritmo de acumulación de reservas estará determinado por el proceso de remonetización y no al revés. El funcionario afirmó que hasta que no cambie la estructura productiva del país, la acumulación de reservas se dará dentro de un ciclo virtuoso de desarrollo, y no mediante un tipo de cambio artificialmente alto que refleje una economía deprimida. También enfatizó que la acumulación de reservas será una consecuencia del éxito del programa, no su motor, y que el objetivo no puede ser acumular reservas a cualquier costo, ya que ello podría poner en riesgo la estabilidad económica.

