Todos los resultados de la Quiniela Nacional hoy, lunes 23 de noviembre

Nocturna

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 1256

2: 7204

3: 7136

4: 3200

5: 2529

6: 2950

7: 4008

8: 8117

9: 4176

10: 1504

11: 6261

12: 8327

13: 7824

14: 4782

15: 0122

16: 4636

17: 8542

18: 2980

19: 2728

20: 1712

Letras de la Nacional: UBRZ

Vespertina

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0754

2: 3452

3: 9326

4: 3778

5: 3406

6: 7598

7: 2227

8: 3280

9: 7847

10: 1610

11: 4421

12: 6501

13: 5384

14: 7384

15: 9971

16: 4009

17: 2991

18: 1350

19: 7892

20: 4922

Letras de la Nacional: FHLS

Quiniela de la Ciudad hoy, lunes 23 de noviembre

Matutina

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7142

2: 1849

3: 9066

4: 4305

5: 4356

6: 9451

7: 8972

8: 3396

9: 7851

10: 9103

11: 5923

12: 8246

13: 1129

14: 1363

15: 1043

16: 3219

17: 0068

18: 7023

19: 0343

20: 2623

Letras de la Nacional: UHLP

Primera

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 3543

2: 3089

3: 6190

4: 9679

5: 6828

6: 8369

7: 9288

8: 7550

9: 4315

10: 3770

11: 0767

12: 0145

13: 3068

14: 3984

15: 9234

16: 8615

17: 3931

18: 7226

19: 7068

20: 9341

Letras de la Nacional: GNTX

Previa

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 4413

2: 6021

3: 4501

4: 5969

5: 4712

6: 0734

7: 2953

8: 9016

9: 0194

10: 1463

11: 8638

12: 9713

13: 5542

14: 6465

15: 1386

16: 2019

17: 4061

18: 8562

19: 3776

20: 6835

Letras de la Nacional: BFRW