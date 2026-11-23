Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del lunes 23 de noviembre.
Todos los resultados de la Quiniela Nacional hoy, lunes 23 de noviembre
Nocturna
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1256
- 2: 7204
- 3: 7136
- 4: 3200
- 5: 2529
- 6: 2950
- 7: 4008
- 8: 8117
- 9: 4176
- 10: 1504
- 11: 6261
- 12: 8327
- 13: 7824
- 14: 4782
- 15: 0122
- 16: 4636
- 17: 8542
- 18: 2980
- 19: 2728
- 20: 1712
Letras de la Nacional: UBRZ
Vespertina
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0754
- 2: 3452
- 3: 9326
- 4: 3778
- 5: 3406
- 6: 7598
- 7: 2227
- 8: 3280
- 9: 7847
- 10: 1610
- 11: 4421
- 12: 6501
- 13: 5384
- 14: 7384
- 15: 9971
- 16: 4009
- 17: 2991
- 18: 1350
- 19: 7892
- 20: 4922
Letras de la Nacional: FHLS
Quiniela de la Ciudad hoy, lunes 23 de noviembre
Matutina
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7142
- 2: 1849
- 3: 9066
- 4: 4305
- 5: 4356
- 6: 9451
- 7: 8972
- 8: 3396
- 9: 7851
- 10: 9103
- 11: 5923
- 12: 8246
- 13: 1129
- 14: 1363
- 15: 1043
- 16: 3219
- 17: 0068
- 18: 7023
- 19: 0343
- 20: 2623
Letras de la Nacional: UHLP
Primera
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 3543
- 2: 3089
- 3: 6190
- 4: 9679
- 5: 6828
- 6: 8369
- 7: 9288
- 8: 7550
- 9: 4315
- 10: 3770
- 11: 0767
- 12: 0145
- 13: 3068
- 14: 3984
- 15: 9234
- 16: 8615
- 17: 3931
- 18: 7226
- 19: 7068
- 20: 9341
Letras de la Nacional: GNTX
Previa
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 4413
- 2: 6021
- 3: 4501
- 4: 5969
- 5: 4712
- 6: 0734
- 7: 2953
- 8: 9016
- 9: 0194
- 10: 1463
- 11: 8638
- 12: 9713
- 13: 5542
- 14: 6465
- 15: 1386
- 16: 2019
- 17: 4061
- 18: 8562
- 19: 3776
- 20: 6835
Letras de la Nacional: BFRW