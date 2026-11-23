Los bonos argentinos acumulan fuertes caídas y ahora el tipo de cambio también se mueve. Con el mercado externo cerrado y un excedente de pesos que podría volcarse a la divisa, las próximas semanas serán decisivas.

Hasta hace unos días, el mercado argentino exhibía una rareza: los bonos caían con fuerza , pero el dólar seguía en calma . Esa excepción terminó. El viernes, el riesgo país alcanzó los 1.071 puntos básicos —más del doble del piso de 400 que tocó este año— y el dólar oficial llegó a $1.600 , en una semana de fuertes caídas en los mercados globales, con Wall Street a la cabeza. La combinación adelanta una presión cambiaria que se esperaba recién para el segundo o el tercer trimestre de 2027.

El salto sorprendió. Hace quince días, el indicador había superado los 900 puntos, el doble de su valor de tres meses antes: un castigo que parecía excesivo para un gobierno que hasta ahora había mostrado voluntad de pago y capacidad para conseguir financiamiento en escenarios más complejos que el actual. Después cedió más de 100 puntos y pareció que la ola de ventas había pasado. No fue así. Con el deterioro externo, la presión sobre los activos locales — bonos y acciones , pero sobre todo los primeros— se intensificó, y el dólar se sumó.

A unos once meses de las elecciones, el nivel del riesgo país sigue pareciendo excesivo, pero eso no permite ignorarlo. Argentina suele reaccionar más que sus vecinos a los sacudones globales; esta vez, la brecha con la región y con otros países comparables se amplió más de lo habitual.

Los motivos locales son varios. El primero es la actividad : el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre en la medición desestacionalizada, según el INDEC , y es probable que el dato del tercero, aún no publicado, confirme una recesión técnica , con dos trimestres consecutivos de baja.

El segundo es el programa financiero . El plan que el Ministerio de Economía presentó en julio para tranquilizar a los mercados partía de que el paso del tiempo jugaría a favor: con fundamentos más sólidos, el país podría financiarse a un riesgo país cada vez más bajo. Ocurrió lo contrario. Además, el esquema suponía que el mercado local reemplazaría al externo, pero hace varias licitaciones que el Tesoro no logra colocar deuda en moneda extranjera.

El tercero es la credibilidad. Los inversores dudan de que el equipo económico, con el presidente a la cabeza, cuente con herramientas para modificar el escenario de forma contundente, lo que limita su capacidad de influir en las expectativas. A eso se suma la incertidumbre electoral, que crecerá a medida que pase el tiempo.

Hacia adelante, aun si mejora el contexto externo y, en menor medida, el interno —no se esperan grandes cambios en la economía en los próximos doce meses—, el riesgo país difícilmente regrese a los 400 puntos de este año. Un riesgo país estructuralmente más alto reduce drásticamente las chances de volver al mercado internacional de crédito para refinanciar los vencimientos de 2027, hoy podríamos decir que esta opción está descartada. Es un círculo vicioso: cuanto más lejos queda el financiamiento externo, mayor es el castigo sobre el precio de los bonos.

El dólar entra en escena

En lo que va del año, el dólar oficial sube 8,5%, frente a una inflación de 26,3% entre enero y octubre, según el INDEC. En términos simples: un producto que a principios de año costaba $100 hoy cuesta $126,30, mientras que un dólar de $100 hoy vale $108,50.

Esa pérdida de competitividad cambiaria es uno de los reclamos que enfrenta el Gobierno. El tipo de cambio real multilateral (TCRM) —que corrige el tipo de cambio nominal por la inflación y por el valor de las monedas de los principales socios comerciales— se ubica hoy en niveles similares a los de diciembre de 2023, justo antes de la megadevaluación de ese mes, una de las mayores de la historia para un solo día (la tercera), y a los de noviembre de 2015, previo a la liberación cambiaria que dispuso Mauricio Macri al asumir. Para encontrar valores más bajos hay que retroceder hasta el final de la convertibilidad.

Con el real y otras monedas de la región también en baja, un movimiento del tipo de cambio no sería, en principio, un problema; al contrario, ayudaría a recomponer competitividad. El riesgo está en otro lado, y es doble.

El primero es la magnitud y la velocidad. Un salto importante del tipo de cambio oficial, aun dentro de la banda cambiaria —cuyo límite superior está 26% por encima del valor actual—, se trasladaría a precios, con impacto en la inflación y un posible enfriamiento de la actividad mientras el mercado espera una definición.

El segundo es que ese salto se refleje en las brechas. Las restricciones cambiarias, como la obligación de liquidar exportaciones, mantienen un excedente de pesos contenido en deuda del Tesoro que podría desarmarse con rapidez y presionar sobre el dólar. Si esa demanda no puede canalizarse por el mercado oficial y debe ir por vías alternativas, se generan nuevas distorsiones e inestabilidad. La brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) ya más que se duplicó en la semana: pasó de 6% a 14%.

La presión sobre el tipo de cambio se esperaba para bien entrado 2027. Parece haberse adelantado. Y lo que ocurra con el dólar responderá más al uso previo del tipo de cambio como ancla que a la incertidumbre que genera la próxima elección.

Las próximas semanas

Serán decisivas. Importa lo que pase con los bonos en dólares y con el tipo de cambio, pero también con la deuda en moneda local y con la tasa que el Tesoro deba pagar para renovar los vencimientos. El dilema es incómodo: si los pesos quedan en la calle, pueden terminar en el dólar; si la tasa es demasiado alta, golpeará a una actividad ya dañada.